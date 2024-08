Els aliments que creies que eren beneficiosos per la salut i no ho són tant

Anar a fer la compra, a vegades, pot arribar a ser un suplici i no és per menys, ja que, la varietat de preus i productes fan que el nostre moment de compra arribi a tornar-se un desafiament. Però, què passa quan comprem productes pensant que són saludables i realment no ho són? T'agradaria saber com detectar-ho? En aquest article et portem set aliments que segur que creus que són saludables i realment, no ho són gens ni mica.

I és que, no fixar-se en l'etiquetatge, juntament amb el màrqueting i la manca de coneixements nutricionals, poden fer que la nostra cistella de la compra no sigui tan sana com hauria de ser per evitar problemes com el sobrepès i l'obesitat.

Des de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) expliquen que “és fonamental quan es va al supermercat anar amb compte amb alguns productes l'etiquetatge dels quals reflecteix '0% sucres afegits', ja que el mateix producte pot incloure sucre de manera natural i no té per què estar completament exempt de sucres”.

Quins aliments semblen saludables?

Per això, és important fixar-se en el llistat d'ingredients i assegurar-se que en les primeres posicions no es troba el sucre o ve, sinònims que, al cap i a la fi, són el mateix: glucosa, dextrosa, sacarosa…

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que el consum de sucre representi menys del 5% de la ingesta calòrica total.

Aquesta és una regla que cal tenir en compte a l'hora de triar, per exemple, cereals o pa de motlle, els quals haurien de ser “integrals i amb un baix o nul contingut en sucres simples”.

En el cas del iogurt, no tots són igual de saludables. Tot i que es tracta d'un aliment recomanable a qualsevol edat, ja que redueix el risc de patir diabetis, càncer colorectal i de mama, cal parar atenció a:

“És essencial que el iogurt sigui sense sucre. Si per exemple volem iogurts de fruita (habitualment amb un elevat contingut en sucres), una opció més saludable és afegir-hi fruita de forma natural”.

Coquetes de cereals: el que no sabies

És un dels productes que a tots se'ns ve al cap quan volem picar entre hores sense aportar massa calories.

I és cert: habitualment són baixes en calories. Però, com recalquen des de la SEEN, “la qualitat nutricional dependrà dels cereals emprats i són millors les elaborades amb integrals”.

Cal evitar aquelles coques de cereals que estan recobertes amb iogurt ensucrat i xocolata, en què el contingut calòric que hi apareix són sucres i greixos saturats. Les doctores Marta Riestra i Katherine García Malpartida, metges especialistes en Endocrinologia i Nutrició ens donen la solució: “Una peça de fruita sencera i un grapat de fruits secs naturals és millor opció per saciar la gana entre menjars”

Hamburgueses vegetals: un error comú

Als lineals dels supermercats cada vegada hi ha més alternatives de consum per a les persones vegetarianes o veganes. I les hamburgueses vegetals s'han imposat i són una opció preferent per molts consumidors. Tot i això, solen estar carregat de “midons, sucres i greixos saturats”. La clau són les hamburgueses amb més contingut en proteïnes, per la qual cosa podries elaborar-les a casa “a base de llegums i verdures per controlar els ingredients”.

Sucre bru: són realment una opció saludable?

Una elecció per a les persones que volen tenir cura de la línia. El sucre blanc, com el bru, està elaborat per sacarosa en un 85%. “El percentatge restant és melassa, que posseeix una quantitat insignificant de vitamines i minerals, per la qual cosa substituir el sucre blanc pel bru per consumir menys quantitat de sacarosa o energia és enganyós”, assenyalen des de la SEEN.

Begudes vegetals: l'engany de l'etiquetatge

A base de civada, avellana, arròs, coco… Tenen menor quantitat de greixos saturats, però ens poden portar a l'engany perquè “de vegades la seva composició nutricional podria resultar menys saludable per excés de sucres, a més d'una menor aportació proteica, de vitamines i minerals”. Això dependrà, això no obstant, de la marca.

Kombutxa: no per a tothom

És una beguda, que es ven com una alternativa als refrescos carbonatats, feta amb te, sucre, bacteris i llevats. A la kombutxa “se li atribueixen nombrosos efectes beneficiosos, però no hi ha estudis científics que els avalin i també conté una quantitat d'alcohol que la contraindica en nens i embarassades”.

Crema de cacauet: amb calories extra

Tot i que el cacauet és un fruit sec ric en triptòfan, un aminoàcid essencial que el nostre cervell utilitza per estabilitzar l'estat d'ànim i agafar el son i, també en arginina, que juga un paper fonamental en el creixement, no és or tot allò que llueix. Cal comprovar que la crema que triem al supermercat no conté altres ingredients no saludables com greixos saturats o sucres afegits.

Sucs de fruites: no sempre és tan beneficiós

“És més saludable consumir la fruita sencera que beure només el suc perquè a la polpa de la fruita hi ha la fibra i una part dels seus micronutrients. Tot i això, el suc de fruita elaborat de forma casolana pot reemplaçar de forma ocasional el consum aconsellable de tres racions de fruita al dia”.