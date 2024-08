Espanya, en alerta al detectar 5 casos de virus de l'oropouche

Les malalties tropicals transmeses per insectes estan sota la lupa i, després dels casos de virus del Nil que s’han notificat a Andalusia, les autoritats sanitàries alerten de l’arribada d’un altre virus, el de l’oropouche, que en aquest cas té l’origen a Cuba i del qual ja s’han confirmat cinc casos a Espanya de viatgers procedents de Cuba, i tot i que s’espera que vagin a més pel brot que hi ha a diversos països de Llatinoamèrica, el risc de transmissió és molt baix perquè el mosquit que el contagia, el jején, no és al nostre país. Per ara, s’han notificat brots al Brasil, el Perú, l’Argentina, Bolívia i Colòmbia, Cuba, Panamà o Trinidad i Tobago.

Els cinc casos s’han confirmat en residents a Galícia, Andalusia, el País Basc i Madrid, segons informen a Efe fonts del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat. Tots importats de Cuba, menys un que era del Brasil. Les persones afectades han tingut símptomes lleus com febre, miàlgia i erupcions cutànies, i totes s’han recuperat.

Als casos notificats aquesta mateixa setmana a Espanya se sumen els que també han sigut detectats en altres països europeus com Itàlia (tres casos) i Alemanya (dos casos), tots viatgers procedents de Cuba.

El virus de l’oropouche és similar al dengue i s’acostuma a transmetre’s pel jején, conegut també com a mosca negra, un insecte de mida inferior al mosquit i que és habitual en països d’Amèrica del Sud i que està absent a Europa. Tot i que s’han donat casos de transmissió a través de la picada de mosquits.

Els ocells i mamífers silvestres com primats i peresosos són els seus hostes naturals; en els éssers humans pot manifestar-se com una malaltia febril aguda (amb cefalea, nàusees, vòmits, dolors musculars i articulars) de 4 a 8 dies de durada, tot i que de forma ocasional pot provocar uns símptomes més greus com ara hemorràgies i meningitis.

Els experts recorden la importància d’extremar les mesures per evitar la proliferació de mosquits i reduir el risc de picades, al ser aquests un dels principals vectors de transmissió de malalties, junt amb paparres i altres insectes.

Ús de repel·lents

El doctor Manuel Muro, cap del Servei d’Immunologia de l’Hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia, assenyala que "els casos d’oropouche solen presentar-se amb símptomes lleus", però malgrat això fa una crida perquè "els ciutadans que viatgin a Cuba extremin les mesures de precaució i utilitzin repel·lents indicats per a aquestes zones". I així mateix també explica que els sanitaris també han "d’observar" i prestar més atenció als viatgers que arribin d’aquests països.

L’Organització Panamericana de la Salut, pertanyent a l’OMS, va emetre l’1 d’agost passat una alerta epidemiològica per tal de reforçar la vigilància davant l’expansió de la malaltia.