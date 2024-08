Què és la fitoteràpia?

Des de l’època prehistòrica els éssers humans han utilitzat les plantes per les seves propietats terapèutiques a l’hora de tractar certes malalties i lesions. De fet, fa només uns pocs mesos uns investigadors van observar com un orangutan aplicava un cataplasma en una ferida amb una herba que les societats humanes autòctones d’aquella zona utilitzen també amb la finalitat de desinfectar i cicatritzar ferides. Aquest descobriment posa de manifest que la fitoteràpia no és una pràctica exclusivament humana sinó que, igual que altres pràctiques com l’ús d’eines, és quelcom que ha anat evolucionant des dels primats i que al llarg de l’escala evolutiva s’ha anat perfeccionant.

Posem-nos en situació: un home surt de caça amb la seva tribu i rep un impacte d’un porc senglar. Afortunadament, ha sortit ben parat; l’animal li ha enganxat la cama amb la seva banya i li ha deixat un trau d’uns quants centímetres de llargada. Sagna molt, però sobreviurà si rep les cures apropiades. Una vegada s’ha controlat l’hemorràgia, se li aplica un cataplasma amb una de les plantes estrella de la nostra cultura mediterrània: la farigola. La farigola en decocció (és a dir, bullida uns pocs minuts) allibera els seus tanins, uns compostos químics que tenen un gran efecte astringent i que ajuden a controlar l’hemorràgia i a cicatritzar. A més el seu oli essencial, a part de donar l’olor tan característica d’aquesta planta, també li confereix propietats antisèptiques per evitar que s’infecti la ferida. Si a més se li dona per beure una lleugera decocció d’escorça de salze el dolor se li farà més suportable gràcies al seu contingut en àcid salicílic, semblant a l’àcid acetil-salicílic de l’aspirina. Evidentment, al paleolític no hi havia laboratoris per identificar les molècules que confereixen els efectes terapèutics de les plantes, però coneixien molt bé els seus efectes, la forma de preparar-les i les dosis apropiades.

Cada gran societat d’aquest planeta va anar construint amb el temps el seu vademècum personalitzat en funció de les plantes que tenien disponibles al seu entorn, conferint el que avui dia diferenciem com a fitoteràpia mediterrània, xinesa, sud-americana, africana...

No va ser fins al segle XIX que es van començar a identificar i extraure els principis actius de les plantes medicinals per fer pastilles i càpsules molt més concentrades, creant així els primers fàrmacs. La farmacologia va marcar un abans i un després a la història de la medicina: va aconseguir efectes més potents amb dosis més petites i temps més curts. Ara bé, la farmacologia va seguir avançant cap a un vessant més químic i, per tal de garantir l’estabilitat dels seus components, utilitzen excipients i altres components que sovint produeixen efectes adversos. És per això que si bé hi ha medicaments molt necessaris que fan una gran feina a l’hora de curar o pal·liar símptomes, cada vegada més gent (metges inclosos) intenten tornar a la fitoteràpia per prevenir i tractar afeccions i patologies d’una forma més natural. La clau: combinar la medicina holística amb la farmacologia convencional.

Un exemple de l’ús de la fitoteràpia per part de les farmacèutiques el podeu trobar en els xarops pel refredat que compreu a qualsevol farmàcia: si us fixeu en els ingredients és comú veure-hi ingredients com el pròpolis, el saüc, l’equinàcia... elements clàssics de la fitoteràpia. Un altre exemple molt comú és el del card marià, una planta que té el poder de regenerar, desinflamar i netejar el fetge, fent-la una opció molt recurrent pels metges quan troben que un pacient té aquest òrgan inflamat (de fet jo he estat testimoni de com li han receptat a una tortuga de terra i a la meva mare).

També és cert que la fitoteràpia no sol tenir efectes adversos si s’aplica de la forma apropiada, però pot tenir contraindicacions perquè pot interferir amb certs medicaments o patologies, de manera que a l’hora de visitar un herbolari és normal que us preguntin sobre el vostre estat de salut i la medicació que preneu avui dia. Que sigui natural no vol dir que sigui innocu, per la qual cosa sempre és preferible consultar amb un expert.

Si ets dels que encara es resisteixen a les plantes medicinals, et convido a comprovar els seus efectes la propera vegada que xoquis amb un refredat, una ferida o una contractura a l’esquena.