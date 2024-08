Tens més de 60 anys i tens oblits?

Pensar en què ens passarà quan siguem grans és una angoixa: recordarem tot el que hem fet durant la nostra vida? Però, i si això empitjora i comencem a tenir llacunes mentals actuals i del passat pròxim? I si no recordem el nom de les persones properes? Malauradament, el 65% de les persones majors de 60 anys pateixen oblits o badades, segons l'Estudi Sociològic de Memòria en majors de 60 anys desenvolupat per Nutricia, la divisió especialitzada de Danone.

La majoria no dona importància a aquests oblits, ja que consideren que és normal, associant-ho a la seva edat.

Aquesta investigació revela que en els més grans de 60 anys:

Més de la meitat obliden de vegades els noms de persones o coses que coneixen.

A més, el 46% se senten apàtics o desganats en certes ocasions

en certes ocasions El 40% experimenta canvis d'humor.

A la franja dels majors de 75 anys:

Un 30% ha indicat que de tant en tant se senten desorientats.

I gairebé el 25% poden tenir dificultats per seguir el fil de la conversa o oblidar cites importants ocasionalment.

DCL: Deteriorament Cognitiu Lleu

Tot i que parlem d'episodis que són normals al llarg de tota la vida, i fins i tot més freqüents a mesura que fem anys, la realitat és que també podrien ser símptomes associats amb el Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL).

Aquest trastorn es manifesta amb símptomes com:

No recordeu les dates amb facilitat

Presentar una menor destresa en les petites tasques quotidianes

Oblidar els noms de persones o coses conegudes

Perdre el fil de les converses o els pensaments

Experimentar canvis de comportament (s'intensifica una sensació d'apatia o desgana, els individus es noten desorientats i hi ha pèrdua d'habilitats socials).

No reconèixer el nom dels familiars pot ser una de les alarmes / rawpixel.com

Com explica el doctor Guillermo García-Ribas, neuròleg de l'Hospital Ramon i Cajal de Madrid:

"Els oblits o despistes són freqüents a la població i la gran majoria corresponen al que anomenem queixes subjectives cognitives (QSC). Però algunes persones presenten problemes de memòria de suficient magnitud perquè siguin detectats durant l'avaluació mèdica”.

"Aquestes alteracions de memòria, o altres processos cognitius, persistents amb una avaluació objectiva que mostra alteració, és el que s'anomena DCL".

"La seva importància rau que entre un terç i la meitat de les persones amb DCL tindran una dependència funcional (necessitat de supervisió i ajuda) en els següents 5-7 anys”.

Quina és la diferència amb la demència?

Segons s'estima, tres de cada deu persones més grans de 65 anys presenten Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL). No obstant això, cal no confondre'l amb la demència, ja que no presenta deteriorament funcional, i si n'hi ha, és mínim.

Això no vol dir que no pugui arribar a evolucionar a demència amb el pas dels anys, per la qual cosa els experts recomanen el diagnòstic precoç per alentir-ne l'avenç i assegurar una bona qualitat de vida.

Com es desprèn d'aquesta enquesta, els més grans de 60 anys troben al seu entorn més proper, la família (63%) i la parella (56%), els pilars amb qui comentar els seus oblits. Fora d'aquest entorn, el professional sanitari (48%) és la figura de referència.

Tal com recorda el doctor Enrique Arrieta, metge membre de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN):

"El DCL és un problema de salut al qual cal parar atenció a les consultes d'atenció primària. Davant d'una queixa de memòria hem de tractar, en primer lloc, de confirmar-la, tant amb el pacient com amb el seu entorn, i objectivar-la mitjançant un test cognitiu breu”.

"Amb aquesta informació podem donar unes pautes de prevenció als pacients, i si sospitem de DCL, fer la derivació al neuròleg que completarà el diagnòstic".

Exercitar la memòria és molt important per evitar un empitjorament en DQL / freepik

Què fer davant del diagnòstic de DQL?

Les mesures més conegudes per frenar l'evolució d'aquests oblits són:

Els exercicis de memòria (80%)

La vida activa

L'exercici físic (63%)

També consideren l'alimentació com una via per frenar-ne l'evolució el 37% dels enquestats

I el 26% tenen en compte la suplementació nutricional, centrada sobretot en els aliments per a usos mèdics especials (AUMES), que estan elaborats o formulats especialment per al maneig dietètic de pacients sota supervisió mèdica. Per això la utilització d'aquest tipus de complements alimentaris “és fàcil d'acceptar per part dels pacients, i el fet de ser un suplement alimentari redueix molt la possibilitat d'efectes secundaris”.

“Posar en pràctica les mesures recomanades (suplements alimentaris, dieta, exercici físic i estimulació cognitiva) pot alentir el deteriorament, aconseguir que la demència arribi més tard, i permetre que els pacients i els seus familiars tinguin més anys d'una bona qualitat de vida”.