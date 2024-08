Alerta alimentària: demanen retirar aquest peix dels supermercats

El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) ha emès una alerta alimentària per "risc greu" després de detectar nivells de mercuri "per sobre del límit legal" en lots de filets de peix espasa (xiphies gladius) congelats procedents d'Espanya, i la distribució de la qual anava destinada a altres països membres, incloent-hi el nostre. Així, doncs, s'ha prosseguit a ordenar la retirada d'aquest article dels supermercats

Tal com recull la notificació publicada per la institució esmentada en col·laboració amb organitzacions italianes, el 3 de juny es van recollir mostres que van demostrar que el producte en qüestió contenia quantitats d'1,5 mg/kg i 1,46 mg/kg d'aquests metalls pesants. Xifra que excedeix el límit establert dins de la normativa europea, que és d'1 mg/kg.

Manca de detalls

Tot i això, l'alerta no detalla de quina marca, el lot exacte o les cadenes de distribució que comercialitzen amb aquests filets, per la qual cosa els consumidors no poden tenir la certesa d'haver comprat o consumit el producte congelat de què es tracta.

Tampoc no s'especifiquen els perills observats o els símptomes que poden derivar-se del consum en excés de substàncies com el mercuri, encara que portals especialitzats adverteixen que ingerir-lo en altes quantitats pot comportar tremolors, marejos, mal de cap, nàusees, vòmits i diarrea, entre altres afeccions.

Per naturalesa, el peix espasa és una de les espècies marines que conté una concentració més gran de mercuri. Així ho recull l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que va publicar una llista sobre la qual també figuraven peixos com la tonyina vermella, el tauró o el lluç de riu.