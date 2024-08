Els fàrmacs contra el colesterol redueixen el risc d’ictus en pacients amb microhemorràgies cerebrals, segons un estudi

Un estudi publicat a la revista ‘Neurology’ conclou que l’ús d’estatines -fàrmacs per reduir el colesterol en sang- disminueix de manera significativa el risc d‘ictus recurrent sense augmentar el risc d’hemorràgia cerebral a pacients amb microhemorràgies. L’Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau), concretament el Grup de Malalties Cerebrovasculars, ha estat una de les 32 cohorts que han dut a terme aquest treball a partir de les seves dades, incloses en el registre internacional de pacients amb ictus i microsagnats, anomenat Microbleeds International Collaborative Network (MICON). Hi ha participat un centenar d’hospitals de 18 països.

La investigació va incloure 16.373 pacients amb una edat mitjana de 70 anys i un seguiment de 15 mesos. 10.812 van rebre estatines després de l’alta hospitalària -4.669 presentaven un o més micohemorràgies cerebrals-.

Comparat amb el grup control, el tractament amb estatines es va associar a un menor risc de qualsevol ictus, 53 versus 79 per 1.000 pacients /any, i a un menor risc d’ictus isquèmic durant el seguiment, 39 versus 65 per 1.000 pacients/any. Pel que fa al risc d’hemorràgia intracranial, els resultats van ser d’11 versus 16 per 1.000 pacients/any.

El doctor Luis Prats, investigador del Grup de Malalties Cerebrovasculars de l’IR Sant Pau i membre de la Unitat de Malalties Vasculars Cerebrals del Servei de Neurologia de l’Hospital de Sant Pau, assenyala que segons l’estudi, l’ús d’estatines “no augmenta el risc d’hemorràgies intracranials en pacients amb microhemorràgies cerebrals, oferint una alternativa segura i efectiva per a la prevenció secundària d’ictus”, en declaracions recollides pel centre de recerca.

Les microhemorràgies cerebrals són petites fuites de sang que poden detectar-se amb una ressonància magnètica, sovint associades a malalties cerebrovasculars. Es consideren un marcador de risc hemorràgic i per aquest motiu representa una controvèrsia l’ús d’anticoagulants orals o estatines.