L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat aquest dimecres l'emergència sanitària internacional per verola del mico (o mpox). Ahir, l'organisme de salut pública d'Àfrica ja va declarar l'emergència continental per MPOX, una malaltia infecciosa causada per un virus del mateix nom, que provoca erupcions doloroses, inflamació dels ganglis limfàtics i febre. La majoria de les persones es recuperen totalment, però algunes es posen greument malaltes.

Tot i que de moment, els casos detectats a Catalunya són aïllats, centres com CheckPoint continuen oferint la vacuna contra la infecció als usuaris. La unitat recorda que aquells que tenen dues dosis no han de fer res; els que tinguin una dosi s'han de posar la segona i els que no en tenen cap poden acudir a centres com aquest a posar-se les dosis.

Les persones contagiades amb el virus de la verola del mico (MPXV) o que estiguin en investigació hauran d’aïllar-se a casa, i només podran sortir per anar al metge, mentre que els seus contactes no hauran de fer quarantena però sí que hauran de reduir al màxim les interaccions i utilitzar la mascareta de manera constant.

Aquests són els símptomes de la verola del mico

Seran sospitosos de tenir el virus aquells que presentin un exantema vesicular i algun dels símptomes clàssics de la MPX, com són febre, mal de cap, dolor muscular, ganglis inflamats i cansament, una vegada descartades altres patologies.

Els probables seran aquells que, a més de complir aquest criteri, en els 21 dies abans d’iniciar símptomes hagin tingut un contacte estret amb un cas confirmat o encara en investigació, o bé hagin mantingut relacions en contextos sexuals de risc, o bé tenen història de viatge a zones endèmiques de l’Àfrica occidental o central.

Cap serà cas confirmat fins que ho determini una prova de laboratori PCR per a MPVX.

Vies de transmissió

Abans d’aquesta alerta, el principal mecanisme de transmissió era el contacte directe (incloent-ne el consum) o indirecte amb mamífers vius o morts, sobretot rosegadors o primats de zones endèmiques.

Mentre que de persona a persona es dona per gotes respiratòries grans durant el contacte cara a cara directe i prolongat, contacte directe amb fluids corporals d’una persona infectada i amb objectes contaminats.

La malaltia sol ser autolimitada i la majoria de les persones es recuperen en diverses setmanes, tot i que en alguns casos pot cursar greu, cosa que passa amb més freqüència entre nens, adults joves i persones immunocompromeses.

El període d’incubació és de 6 a 16 dies, però pot arribar a 21; fins aquest brot, el quadro clínic inicial sol incloure febre, mal de cap, dolors musculars, inflamació de ganglis i cansament. Entre 1 i 5 dies després de la febre, es desenvolupa una erupció, que evoluciona seqüencialment de màcules a pàpules, vesícules, pústules i crostes que s’assequen i cauen.