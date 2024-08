Verola del mico: Qui ha de vacunar-se i com demanar cita a Catalunya?

La verola del mico torna a ser un cop més una amenaça mundial des que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l’emergència sanitària internacional dimecres a causa del disparat augment de casos a l’Àfrica, especialment a la República Democràtica del Congo, en part a causa de l’aparició d’una nova variant. Malgrat que divendres l’agència de salut pública europea (l’ECDC, per les seves sigles en anglès) va valorar com a "baix" el risc que es produeixi una transmissió continuada de la mpox al continent –la Conselleria de Salut va qualificar de "molt baix" aquest risc a Catalunya–, les autoritats sanitàries insten les persones de risc a immunitzar-se. Aquestes són les claus de la vacunació a Catalunya, segons les recomanacions de Salut.

Qui s’ha de vacunar?

La vacuna està indicada per a les persones que mantenen relacions sexuals d’alt risc (ja sigui perquè tenen múltiples parelles sexuals, perquè consumeixen drogues durant les relacions sexuals –les anomenades chemsex– o solen patir infeccions de transmissió sexual). Les relacions sexuals d’alt risc han d’estar incloses dins de les indicacions de la Prep, un fàrmac , que, si es pren hores abans de mantenir relacions sexuals de risc, impedeix el contagi del VIH. Així, els homes que tenen sexe amb homes (i realitzen pràctiques de risc) són el grup diana de vacunació de la verola del mico, si bé aquesta ITS també pot afectar altres col·lectius.

Ha de tenir més de 18 anys.

No haver passat la malaltia.

No tenir administrada cap vacuna de la verola anteriorment (Espanya va vacunar contra la verola entre 1945 i 1984, de manera que hi ha un grup de gent que ja n’està immunitzada).

No haver sigut contacte estret d’un cas positiu en els 10 dies previs ni presentar cap simptomatologia en el moment de la vacunació (en aquests dos casos, cal contactar amb un professional sanitari).

Quina vacuna s’administra?

Per a la prevenció de la verola del mico, actualment es disposa de dues vacunes del mateix laboratori: Jynneos i Imvanex. La pauta de vacunació consta de dues dosis. És molt important finalitzar la pauta de vacunació amb la segona dosi per arribar a la màxima protecció possible davant la malaltia. La vacuna contra la verola del mico és la mateixa que la de la verola, ja que els dos virus són genèticament similars, de manera que la mateixa vacuna es pot utilitzar per prevenir les dues malalties.

Com demanar cita per a la vacuna?

Les persones que vulguin vacunar-se han de demanar cita a la web citasalut.gencat.cat, a l’apartat "cites i consultes-vacunació".

Què passa si he tingut un contacte estret?

Si has tingut contacte estret amb un cas positiu de verola del mico, has de contactar amb un professional sanitari immediatament per iniciar la vacunació al més aviat possible. La vacuna, en persones que hagin tingut contacte estret amb un positiu entre els quatre i els 14 dies després de l’exposició, podria no prevenir la malaltia, però sí reduir-ne la gravetat i simptomatologia.

Com prevenir el contagi?

Cal evitar el contacte amb animals i qualsevol material que hagi sigut contaminat, així com amb persones que presentin símptomes i qualsevol objecte amb el qual hagi estat en contacte, com roba de llit, tovalloles i estris per menjar. Si ets persona de risc, a part de la vacuna, has de consumir únicament carn ben cuita i rentar-te sovint les mans. A més a més, cal seguir les mesures de prevenció recomanades a l’hora de fer-se un tatuatge o un pírcing.