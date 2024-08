Aquestes són les al·lèrgies infantils més freqüents a l'estiu

Els nens mantenen una rutina, quan aquesta rutina es trenca per l'arribada de les vacances, sol ser quan molts emmalalteixen. Això pot ser conseqüència de les distraccions que podem patir envers ingestes accidentals alimentàries en casos d'al·lèrgia o distraccions amb la medicació, entre altres factors, segons la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP). A més, el canvi de rutina pot fer aparèixer noves al·lèrgies en els infants.

A més, des de la SEICAP també alerten dels riscos que té l'estiu en aquells nens que pateixen patologies cutànies com ara dermatitis atòpica o urticària crònica. En aquests casos, i per tal d'evitar lesions cutànies que poden causar tant el sol com la suor i el clor, els pediatres al·lergòlegs recomanen prendre mesures preventives específiques, com ara mantenir la pell del menor ben hidratada per reforçar la barrera cutània i protegir-la d'agents irritants.

Com que la millor manera de prevenir una reacció al·lèrgica és conèixer-la, els experts de la SEICAP assenyalen quines són les al·lèrgies més típiques de l'estiu.

Al·lèrgies a picades d'insectes

Amb la calor augmenta el nombre d'insectes, fet que sumat al fet que els nens estan més temps a l'aire lliure suposa un risc d'al·lèrgia a les picades. "Les picades d'himenòpters (abelles, vespes, formigues) poden causar des de reaccions locals fins a reaccions sistèmiques, sent un dels causants més freqüents d'anafilaxis en nens, després dels aliments", expliquen els experts. "I els nens són els més vulnerables a patir-les, ja que solen caminar més temps descalços per la gespa de les piscines o platges i solen portar roba més menuda a l'estiu i colors més cridaners".

Per això, si sabem que el nen ja ha patit algun tipus de picada d'aquests insectes i ha patit una reacció al·lèrgica cal estar molt pendents per intentar prevenir-les i actuar ràpidament en cas que es produeixi una nova picada. En el cas de nens “ja diagnosticats d'al·lèrgia a picades d'himenòpters hauran de portar sempre l'autoinjector d'adrenalina”.

Els insectes poden produir al·lèrgies / Josep M. Coll

Al·lèrgies alimentàries

Campaments, els viatges al poble amb els avis, els dinars i els sopars fora de casa són més habituals durant els mesos d'estiu. Això implica que l'exposició a nous aliments és més gran, de manera que poder patir una reacció al·lèrgica alimentària, també ho és.

De cara a aquest tipus de reaccions, “en el cas d'aquelles famílies que comptin amb un nen amb al·lèrgia alimentària, caldrà mantenir informat la resta de convivents i, sobretot, la persona o persones que s'ocupen de fer el menjar, dels aliments a què el nen té al·lèrgia, així com dels consells de prevenció a seguir per evitar la ingesta accidental i la contaminació creuada”, adverteixen els experts.

I si es menja fora de casa, cal demanar la carta d'al·lèrgens “per assegurar-se que el nen no entra en contacte amb cap aliment que li pugui causar reacció”.

Al·lèrgies a la pell pròpies de l'estiu

Un nen que a l'hivern no pateix cap problema d'al·lèrgia cutània si pot desenvolupar-la durant els mesos d'estiu a causa de l'exposició al sol, la suor o el clor. Són especialment vulnerables a aquests factors aquells nens que pateixen alguna patologia cutània com la dermatitis atòpica o la urticària crònica.

La millor manera de prevenir aquest tipus d'al·lèrgies és extremar la hidratació cutània dels petits perquè, com expliquen des de la SEICAP, una bona hidratació ajuda que “la barrera cutània pugui frenar l'acció dels agents irritants”. Per aconseguir-ho, els especialistes recomanen l'ús de cremes hidratants i emol·lients aptes per als més petits.

A més de la hidratació, és millor durant aquests mesos no fer servir colònies o sabons molt agressius. També cal vestir els nens amb peces fetes amb teixits naturals, com el cotó o el lli. A tot això els especialistes afegeixen algun consell més com “protegir la pell amb protectors solars d'ampli espectre, banyar-los amb aigua tèbia en lloc de calenta i dutxar-se en sortir de la piscina”.

Compte amb el làtex

Curiosament una de les al·lèrgies que donen problemes a l'estiu és la que provoca el làtex. No hem d'oblidar que aquest material és usat molt habitualment (pot ser present en més de 40.000 objectes diferents), també per a articles de platja com les pilotes, les ulleres de bussejar, les gorres, els flotadors, etc.

La manipulació amb guants de làtex també pot dur a reaccions al·lèrgiques / wirestock

Per això, des de la SEICAP recomanen optar per articles de platja fets amb silicona. A més, si anem a un restaurant o un hotel amb un nen al·lèrgic al làtex, cal que la família esbrini si les persones que han manipulat aliments ho han fet amb guants de làtex. Hi ha una normativa sobre ús de guants de làtex a la indústria alimentària”.

Tots aquests exemples fan que els pediatres al·lergòlegs facin una crida a extremar les precaucions durant aquest estiu. I també recorden als pares que, vagin on vagin, han de “portar sempre la medicació de rescat per utilitzar en cas de reaccions generalitzades i assegurar que els nens gaudeixin d'unes vacances divertides, però segures”.