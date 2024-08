Compte amb aquests aperitius salats: poc sans, segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme un estudi sobre l'etiquetatge de 331 aperitius de supermercat, patates llises, patates ondulades, patates palla, xips i nachos, amb sabors i sense i ha conclòs que més de la meitat són una mala o molt mala elecció des del punt de vista nutricional pel seu elevat contingut en greixos i sal, a més de la seva gran aportació calòrica.

Per fer-ne l'estudi, OCU ha revisat la llista d'ingredients i la composició nutricional d'aquests productes i els ha sotmès a l'escala saludable de l'OCU que permet, juntament amb la valoració dels additius emprats i el grau de processament, valorar nutricionalment un aliment.

De l'anàlisi duta a terme es desprèn que més de la meitat de les calories (52%) procedeixen dels greixos. Els productes menys calòrics són dos xips vegetals elaborats amb farina de cigró i fècula de patata, que aporten menys de 410 kcal/100 g. I el més calòric, unes patates palla amb 597 kcal/100 g. Això suposa que una petita ració suposi més del 10 % de l'aportació calòrica diària que necessita un adult.

Els greixos emprats en l'elaboració d'aquests productes són olis vegetals tipus oliva, gira-sol, colza o blat de moro i encara que es pot considerar que, de manera general, la qualitat dels greixos emprats és bona, es tracta de productes amb un alt contingut gras. De mitjana, contenen un 30%, però en alguns s'eleva al 44%, és a dir, més de quatre parts del seu pes és greix. A més, han indicat que tenen molta sal; una mitjana d'1,2% i en algunes patates llises i ondulades arriba al 4%.

Mala o molt mala elecció de compra

Així, el 50% dels productes analitzats ha obtingut una puntuació inferior a 40 en l'escala saludable, cosa que es tradueix en una mala o molt mala elecció de compra.

Molts d'aquests productes, patates, nachos i xips, utilitzen additius per donar sabor i color, i en alguns productes es fan servir gomes per donar consistència, per exemple, en els xips elaborats a partir d'una massa de fècula de patata o d'un altre midó. Tot i que es tracta d'ingredients autoritzats des d'OCU, es recomana intentar reduir-ne al màxim el consum. Hi ha productes, com els xips de sabors, que tenen fins a 11 additius diferents. Per això sempre és recomanable comprar productes amb la llista d'ingredients tan curta com sigui possible. Tot i això, l'anàlisi d'OCU demostra que hi ha productes que no utilitzen additius.

Dels productes analitzats, 151 utilitzaven aromes. Tot i això, no totes les substàncies són iguals. De manera recent, la Comissió Europea ha decidit no renovar l'autorització per a l'ús alimentari d'una sèrie d'aromes de fum que s'associen amb problemes de genotoxicitat. L'OCU ha trobat aromes de fum a la llista d'ingredients de 16 patates fregides, llises, ondulades i xips amb sabors. Fins que aquestes aromes siguin retirades del mercat, l'OCU ha recomanat evitar en la mesura que sigui possible aquells productes que els continguin i ha recordat que també hi ha productes amb sabor pernil o barbacoa sense aromes de fum.

Productes que obtenen una bona valoració

D'entre els 331 productes analitzats per l'OCU, també hi ha productes que obtenen una bona valoració i poden ser una bona elecció per al consum ocasional. L'Organització ha destacat els nachos de blat sarraí de la marca 'Sol Natural' ecològic de 80 g amb una puntuació de 87, i els ha qualificat d'una "molt bona elecció" i el producte amb la "millor composició" amb 8,1 % de greixos, 0,4 % de sal i Nutriscore A; sense additius ni ingredients ultraprocessats.

Les patates fregides sense sal afegida de la marca 'Veritas' ecològic de 125 g compten amb una puntuació de 71 i les ha qualificat de "bona elecció" amb un 33% de greixos, 0,02% de sal i Nutriscore C; sense additius ni ingredients ultraprocessats. Mentrestant, els nachos de llegums de la marca 'Sol Natural' ecològic de 80 g té una valoració de 67 punts i els han considerat com a 'bona elecció' amb un 11 % de greixos, 0,92 % de sal i Nutriscore B; sense additius i dos ingredients ultraprocessats (proteïna de pèsol i aroma natural d'oliva).

En quart lloc, es troben les fregides de la marca 'Hispalana' de 180 g amb una puntuació de 67, que han estat valorades com a 'bona elecció' amb un 34,71 % de greixos, 0,19 % de sal i Nutriscore C; sense additius i dos ingredients ultraprocessats (proteïna de pèsol i aroma natural d'oliva).

A més, l'OCU ha recordat que els consumidors poden comptar amb l'app OCU Market per conèixer la valoració de la seva escala saludable, que inclou Nutriscore, el percentatge de greixos, sucres i sal, el grau de processament i la qualificació de l'anàlisi d'aperitius. També permet trobar els comerços més barats de la zona.