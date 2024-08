Un estudi revela que es pot estar en coma i tenir consciència

A la pel·lícula Johnny va agafar el fusell (1971), un soldat ferit per un projectil es desperta a l’hospital sense ulls, sentits, boca, nas ni membres, però conscient i amb capacitat de raonar. El guió descriu un malson: algú conscient però incapaç de comunicar-ho al món exterior, mentre que els que l’envolten pensen que està inconscient. Una situació anguniosa com la que patiria un pacient en coma o en estat vegetatiu –en vigília, però sense resposta a estímuls– que es mantingués conscient. Un estudi publicat al New England Journal of Medicine (NEJM) acaba de demostrar que una de cada quatre persones amb dany cerebral que no responen a estímuls podria tenir cert grau de consciència.

L’equip, encapçalat per Yelena G. Bodien, de l’Escola Mèdica de Harvard (EUA), va estudiar 241 persones amb dany cerebral aparentment incapaces de respondre a estímuls externs. Utilitzant tecnologies avançades com escàners cerebrals funcionals i electroencefalogrames, van detectar en el 25% dels pacients signes d’activitat cerebral que, segons els autors, "suggereixen que podrien estar interactuant amb el món exterior".

