Vols acabar amb els problemes dels peus inflats?

L'estiu pot arribar a ser molt dramàtic per a algunes persones. I és que la calor pot fer que se'ns inflin els peus. Aquests, a conseqüència de patir de mala circulació, per exemple, poden fer que no ens puguem posar les sabates que tant ens agraden. Així doncs, trobar alternatives per evitar aquest problema és fonamental.

Aquesta inflor es produeix, tal com expliquen des de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), perquè les venes es dilaten amb la calor i els resulta més difícil fer la seva funció de retornar la sang al cor.

No tothom pateix aquest problema, però hi ha determinats grups de població que són més proclius. “Les persones grans, diabètiques i dones embarassades són les que pateixen més aquesta afecció. També són molt propenses aquelles amb professions que requereixen una bipedestació o sedestació perllongada”, explica Jorge Escoto, podòleg i membre de la junta directiva de l'ICOPCV.

En qualsevol cas, la inflor dels peus en aquestes persones provoca que, fins i tot, algunes d'elles una vegada que “es descalcen, ja no es poden posar les sabates o els estrenyen”, adverteix el podòleg valencià.

No em puc posar les sabates a l'estiu per culpa de la inflor / freepik

10 consells per evitar que s'inflin els peus

Tot i que no parlem d'una patologia greu, sí que és molt molesta per a les persones que la pateixen. Per això, els podòlegs han elaborat un decàleg amb recomanacions que afavoreixin el retorn venós i eviten la inflor dels peus durant els mesos de calor: