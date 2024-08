Caiguda “preocupant” en l’ús de condons entre els joves a l’Estat: el 30% no en fan servir

L’Organització Mundial de la Salut alerta d’una caiguda “preocupant” en l’ús de condons entre els joves a l’estat espanyol, on gairebé el 30% dels adolescents de 15 anys no el van fer servir en l’última relació sexual. Així ho constata un informe de l’OMS publicat aquest dijous que destaca com “una proporció substancial de joves sexualment actius de 15 anys tenen relacions sexuals sense protecció”. És una tendència generalitzada a Europa “alarmant”, però que el director de l’OMS a Europa, Hans Kluge, no veu “sorprenent” vista la manca d’educació sexual i les creixents actituds “reaccionaries”. Des de l’organització avisen que posa en risc els joves de patir malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i avortaments insegurs.

“Estem collint els fruits amargs d'aquests esforços reaccionaris, amb actituds pitjors per venir, tret que els governs, les autoritats sanitàries, el sector educatiu i altres actors essencials reconeguin realment les causes de la situació actual i les rectifiquin”, ha advertit Kludge arran de l’informe elaborat amb una enquesta realitzada a 242.000 joves de 15 anys de 42 països i regions europees entre el 2014 i el 2022.

L’OMS defensa que els joves necessiten “espais segurs per parlar qüestions com el consentiment, les relacions íntimes, la identitat de gènere i l'orientació sexual: “Els governs, les autoritats sanitàries i educatives i les organitzacions de la societat civil, els hauríem d'ajudar a desenvolupar habilitats vitals crucials, com ara una comunicació transparent i que no jutgi".

Situació a l’Estat

L’informe publicat aquest dijous afirma que la proporció de joves de 15 anys a l’Estat que asseguren tenir relacions sexuals ha augmentat des del 2018, especialment entre les noies. Un 22% d’aquestes deien haver tingut relacions el 2022 en comparació amb el 16% del 2018. Tanmateix, cada cop menys noies afirmen utilitzar preservatius: només un 68% en van fer servir en l’últim acte sexual mentre que el 2014 era gairebé el 90%. Aquesta tendència també es detecta entre els nois, si bé ells diuen que l’utilitzen més: 75% van dir a l’enquesta que l’havien fet servir en l’última relació sexual.

A més, entorn a un 25% dels adolescents sexualment actius a Espanya no utilitzen ni condons ni píndoles anticonceptives, si bé l’ús d’aquestes ha augmentat “lleugerament” segons l’OMS.

Davant d’aquest panorama, l’organització destaca que els joves de famílies pobres tenen més tendència a ser sexualment actius (22%) i menys a fer servir protecció (42%), si es compara amb els joves més rics de la seva edat.

Les dades sobre l’estat espanyol estan en línia amb la tendència europea, però són lleugerament millors que la mitjana. Segons l’informe, només un 57% de les noies i un 61% dels nois a Europa diuen que van fer servir preservatiu en l’última relació sexual.