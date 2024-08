El consum de cafeïna pot portar a malalties cardiovasculars

Des del cafè fins al te, les begudes amb cafeïna són part integrant de la rutina matutina a tot el món, però aquestes populars begudes poden ser perjudicials quan es consumeixen en excés. Segons un nou estudi, presentat a l’American College of Cardiology (ACC) Asia 2024 a Delhi (Índia), beure més de 400 mg de cafeïna al dia la majoria dels dies de la setmana podria augmentar la susceptibilitat a les malalties cardiovasculars.

«El consum habitual de cafeïna podria alterar el sistema parasimpàtic i elevar la pressió arterial i la freqüència cardíaca», ha afirmat Nency Kagathara, autora principal de l’estudi i membre del Departament de Medicina Interna de Zydus Medical College i Hospital de Dahod (Índia).

«El nostre estudi va intentar determinar els efectes del consum crònic de cafeïna en la salut del cor, específicament la recuperació de la freqüència cardíaca i la pressió arterial», va afegir.

El consum crònic de cafeïna es va definir com la ingesta de qualsevol beguda amb cafeïna cinc dies per setmana durant més d’un any. L’estudi es va centrar en el te, el cafè i les begudes gasoses.

Els autors van avaluar un grup aleatori de 92 individus normotensos i sans amb edats compreses entre els 18 i els 45 anys. A tots els participants se’ls va mesurar la tensió arterial i el pols i se’ls va sotmetre a una prova de passos de tres minuts. La pressió arterial i la freqüència cardíaca es van mesurar al minut i als cinc minuts de la prova. Els autors van registrar informació sobre les dades sociodemogràfiques i la ingesta diària de cafeïna de cada participant.

Els resultats van revelar que el 19,6% dels participants consumia més de 400 mg de cafeïna al dia, cosa que equival a unes quatre tasses de cafè, deu llaunes de refresc o dues begudes energètiques. Es va demostrar que un consum crònic de cafeïna de 400 mg diaris afectava significativament el sistema nerviós autònom, augmentant amb el temps la freqüència cardíaca i la pressió arterial.

Més consum en les dones

Els investigadors van assenyalar que les ingestes diàries de cafeïna més elevades es van observar en participants de sexe femení, empleats en funcions empresarials i directives i residents a zones urbanes. Els que consumien les quantitats més elevades, un consum crònic de cafeïna de més de 600 mg de cafeïna al dia, presentaven freqüències cardíaques i pressió arterial significativament elevades després de cinc minuts de descans un cop realitzada la prova de step.