Les lesions medul·lars en persones grans van a l'alça: consells de salut prevenir les caigudes a casa

Les caigudes accidentals a casa ja superen els accidents de trànsit i esportius com la principal causa de lesió medul·lar aguda. Els majors de 75 anys són el principal perfil de pacient, a causa de l'envelliment poblacional.

Segons la cap de la Unitat de Lesionats Medul·lars de l'Hospital Vall d'Hebron, Lluïsa Montesinos, la medicina es troba davant un "canvi de paradigma", a causa de l'augment d'ancians amb lesió medul·lar aguda a causa de caigudes en el domicili. La lesió medul·lar més comuna és la traumàtica cervical i, en alguns casos, la lesió és completa, per la qual cosa la discapacitat és "màxima". Aquests són alguns consells per evitar caigudes a casa.

Treure les catifes de casa

Són una de les principals causes d'ensopegades. La doctora Montesinos recomana eliminar-les. En cas que s'opti per mantenir-les, les catifes han d'estar bé subjectes a terra o disposar de superfícies antilliscants.

Fer servir bastó (si és necessari)

La cap de la Unitat de Lesionats Medul·lars de Vall d'Hebron, també creu que és important ser conscients de si es necessita algun tipus de suport (bastó o caminador) en sortir de casa. I també pensar bé què es pot fer i què no. Per exemple: no tothom pot "pujar a una escala a posar una cortina". També és important evitar les sandàlies i xancletes, per prevenir ensopegades.

Baranes al lavabo

Els experts també recomanen posar baranes per a l'ús de la banyera, dutxa i vàter, i si és possible, substituir la banyera per una dutxa. A més, els cables de l'electricitat no han d'estar a terra o en zones de pas. També és important col·locar les coses ni massa altes ni massa baixes, que tot estigui a l'abast de la mà, per així evitar l'ús d'escales.

Bona il·luminació

És important que la casa tingui bona il·luminació, de manera que s'eviti ensopegar amb objectes que són difícils de veure. Són importants les llums nocturnes en el passadís, vestíbul, dormitori i lavabo.

No aixecar-se de cop

Abans d'aixecar-se del llit o d'una cadira, és recomanable asseure's uns minuts en la vora abans de posar-se dret. A més, si la persona nota marejos o disminució de la visió, ha de consultar amb el seu metge.