Pateixes la síndrome postvacacional?

Ja s'estan acabant les vacances per a molts. La fi de l'agost marca de nou la tornada a la rutina. Això pot fer que molts comencin a angoixar-se i a patir la síndrome postvacacional. Aquesta síndrome sol ser molt freqüent, ja que passes de no tenir horaris, d'estar amb amics, familiars, marxar de viatge, etc., a tornar a marcar-te uns horaris, rutines i obligacions. T'expliquem què és aquesta síndrome i com fer-li front.

Aquesta síndrome no és un mite, sinó una cosa molt real que pot produir canvis comportamentals i emocionals com:

Cansament

Desmotivació

Ansietat

Alteracions de l'estat d'ànim

Manca de concentració

Descens del rendiment

Sudoració i, en definitiva, malestar general

Qui pateix la síndrome postvacacional?

En aquest sentit, segons un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Medicina i Família Comunitària (semFYC), la síndrome postvacacional afecta especialment persones joves, menors de 45 anys, i sol durar entre 10 i 15 dies. En cas de no desaparèixer els símptomes transcorregut aquest temps, cal valorar la visita a un especialista.

“Els treballadors que estan més exposats a patir aquesta síndrome són aquells que lidien pitjor amb la frustració, gaudeixen d'unes vacances més llargues, treballen en un entorn on l'ambient i les condicions laborals no són favorables, no estan contents amb la seva feina, se senten poc valorats o no tenen bona relació amb el seu cap”, explica Andrea Trujillo, psicòloga de BluaU de Sanitas.

Tornar a la rutina pot ser molt frustrant / freepik

Recomanacions per afrontar la tornada a la feina després de les vacances

Per tal de reduir en la mesura del possible el malestar propi de la síndrome postvacacional, els experts de Sanitas han elaborat un llistat amb una sèrie de claus per fer front als darrers dies de vacances abans de la tornada a la feina: