El 50% de les cirurgies estètiques no les fan especialistes

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) va alertar ahir que al voltant del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics. L’SCCPRE va afegir que això pot tenir uns resultats no desitjats o fins i tot atemptar contra la vida de la persona. A més, una enquesta difosa als més d’un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya revela que el 90% ha hagut de corregir un tractament o intervenció realitzada per un metge sense les competències necessàries. Els professionals enquestats denuncien l’intrusisme i alerten sobre els riscos que pot comportar sotmetre’s a una intervenció per part d’un professional que no té les competències necessàries.

"Un problema de seguretat"

Segons la legislació espanyola, qualsevol metge llicenciat en Medicina i cirurgià està autoritzat per realitzar qualsevol acte mèdic. La presidenta de la societat catalana, Ana Margarita Torres, va considerar que és "un problema de seguretat molt important per als pacients" que la llei no requereixi que els metges especialistes, en plàstica o no, tinguin les competències dins dels seus programes oficials formatius.

Va afegir que l’existència de màsters en Cirurgia Estètica agreugen la confusió de la població sobre la informació que reben a l’hora de buscar un professional que dugui a terme aquestes operacions. En aquest sentit, va considerar que aquestes formacions, que solen ser d’un any com a màxim, no aporten "ni la formació ni els coneixements necessaris per prevenir i tractar possibles complicacions".

L’enquesta revela també que el 93% dels professionals creuen que la cirurgia plàstica és una de les especialitats amb més intrusisme. Aquest fenomen s’ha convertit en una de les grans preocupacions dels cirurgians plàstics. En concret, l’intrusisme els preocupa un 8,4 sobre 10 per terme mitjà.

Segons els professionals enquestats, els principals motius de l’augment de l’intrusisme són el poc control per part de l’Administració, el creixement "vertiginós" de les intervencions de cirurgia estètica i el fet que és un sector atractiu a nivell econòmic. "Els últims 15 anys s’ha produït un augment de la demanda d’operacions estètiques, tant per l’auge del culte al cos com per la democratització d’aquestes cirurgies, amb una baixada de preus arran de la concessió de crèdits bancaris", assenyala el doctor Jordi Mir, vocal de Cirurgia Estètica de l’SCCPRE.

Des d’aquesta institució afirmen que, a part de la competència deslleial que suposa l’intrusisme, a qui més afecta és als pacients. Davant aquesta situació, els cirurgians plàstics enquestats apunten a la necessitat d’una millor informació a la població.