Marta León: "Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys"
P. M.
Quin paper té la microbiota en la salut hormonal femenina?
Hem descobert que la microbiota no només influeix en la salut digestiva, sinó també en la salut hormonal. A l’intestí hi ha un equip d’elit, anomenat estroboloma, que dins de la microbiota s’encarrega del reciclatge, reutilització i eliminació d’estrògens. Si falten hormones, en recicla i, si fa falta eliminar-ne, ho fa amb eficàcia. Per al nostre benestar hormonal, és clau que l’estroboloma funcioni perfectament.
Quina relació considera que té la microbiota en particular amb el cicle menstrual?
El que hem observat és que la microbiota és sensible a les fluctuacions de les hormones femenines. Algunes espècies de la microbiota, quan hi ha un ascens hormonal, sobrecreixen. I amb descens hormonal disminueixen. Això fa que, per exemple, ens trobem de vegades més inflades en un moment del cicle que en un altre. De vegades, quan la nostra microbiota no està bé, pot ser un factor més del dolor de regla. Quan l’estroboloma no funciona bé, no és eficient eliminant estrògens i podem tenir una situació d’excés, dolor, miomes o endometriosi.
Com influeix en la fertilitat?
En aquest cas, hi influeix moltíssim la microbiota vaginal. Si no està equilibrada, dificulta molt l’entrada d’espermatozoides. A més, com que han de travessar l’úter i les trompes, si no hi ha un PH, una acidesa i una lubricació determinada, que depèn molt dels bacteris muconutritius, costarà molt que es produeixi l’embaràs. Hi ha bacteris que acompanyen els espermatozoides fins a l’òvul: si no hi ha un bon equilibri de la nostra microbiota, tampoc passarà de la millor manera. La microbiota és important en l’embaràs i el part.
I en la menopausa?
Com que la microbiota és sensible a les fluctuacions hormonals i durant la menopausa baixen els nivells d’estrògens i de progesterona, també baixa la població de certs bacteris. Això fa que el PH de la vagina canviï i hi hagi més sequedat. Hi ha dones que, de sobte, també comencen a tenir restrenyiment o intoleràncies alimentàries: amb el canvi hormonal els bacteris s’han d’adaptar.
Com podem saber si la nostra microbiota està alterada o no?
El primer senyal són problemes digestius: quan hi ha excrements molt durs o molt tous. Són una gran pista. També quan, de sobte, no es posen bé alguns aliments i es pateixen ardors o digestions pesades. Quan s’està molt cansada i després de menjar entra un ensopiment inexplicable, pot ser per molts motius, però potser la nostra microbiota no pot gestionar la digestió i necessita disminuir l’activitat. També si es pateixen molts símptomes de menopausa o regles abundants o amb molt dolor, un dels motius pot ser que la microbiota no està prou bé.
Un altre símptoma d’això és la inflamació?
Sí, perquè la microbiota té cert efecte en la resolució de la inflamació. Quan hi ha molt dolor menstrual és perquè el cos no és prou eficient a l’hora de resoldre la inflamació i la microbiota alterada pot ser un dels motius. I un abdomen inflamat, males digestions, un edema constant, retencions de líquids... Tot això ens indica que la microbiota no està bé.
I com es pot fer per curar una microbiota alterada?
La via més ràpida és l’alimentació. Per començar, s’ha de mastegar molt bé perquè la microbiota rep l’aliment i, si li donem trossos molt grossos, pateix. I s’ha de menjar variat, perquè sabem que la microbiota s’avorreix si sempre ingereix el mateix. S’han de prendre productes de temporada, diferents tipus de verdura, fruita, cereal, peix, carn... Els aliments fermentats, com el quefir, el iogurt i la kombutxa, són importants. També el peix: la dieta piscimediterrània. Un dia més de peix a la setmana és un ibuprofèn menys quan tenim la regla. És enormement antiinflamatori i regulador de la nostra salut hormonal i de la resolució de la inflamació.
És aconsellable prendre els probiòtics de farmàcia?
Sí, són molt útils, però com que hi ha moltes marques i formulacions diferents, és difícil que l’encertem sense el consell d’un professional. És probable que en comprem un i no se’ns posi bé, de manera que val més que cuidem la microbiota amb l’alimentació. Però la teràpia probiòtica és superavantguardista i ara mateix té èxits increïbles en molts camps: en salut digestiva, en salut menstrual, en menopausa, en fertilitat; per millorar la salut vaginal i la microbiota del semen i, fins i tot, en qüestions de salut mental.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Així funciona l’estafa del gat: et poden robar fins a 8.000 euros
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- «Serà la primera vegada que agafi sol un avió»
- El Govern té en tràmit una normativa per aturar la recollida furtiva de llentiscle