Informe
Vacances de cos i ment, una necessitat vital i essencial
Desconnectar de la rutina durant el descans estival afavoreix el benestar emocional, la reducció de l’estrès i l’augment de la satisfacció laboral, però aconseguir-ho no és fàcil
Ágatha de Santos
Moltes persones continuen amb la ment a l’oficina mentre es bronzegen sota el sol. En un món cada vegada més hiperconnectat trencar amb la rutina no és tasca fàcil, especialment per a qui té en el telèfon mòbil una eina més de treball. No obstant, mantenir-se amb un ull a la sorra de la platja i un altre en els correus de feina provoca un augment de l’estrès, ansietat i esgotament mental. No desconnectar en el temps vacacional dificulta el retorn al ritme habitual de treball i incrementa la insatisfacció laboral, cosa que pot desencadenar problemes com la síndrome de desgast professional (burnout).
Segons José Manuel Campal, psicòleg del treball, el principal benefici de desconnectar és recarregar piles per reprendre la feina amb millor estat d’ànim i reduir l’estrès de tot l’any. «Aquest benefici també el tindrà l’organització, perquè un bon descans es tradueix en una millora de la productivitat a la tornada a la feina», considera. Segons la seva opinió, és important acompanyar la desconnexió física de la digital, això és, eliminar, i si no és possible, limitar, l’ús de dispositius digitals relacionats amb la feina Si aquesta desconnexió total no és possible, Campal proposa establir límits de contacte tant amb companys, superiors o clients, de manera que únicament es realitzin en cas d’extrema urgència.
La psicòloga educativa Alba Fernández afirma que l’estiu ens permet connectar amb nosaltres mateixos, els nostres gustos, les nostres apetències i amb el descans, una cosa essencial. «Seguir en la nòria de la hiperproducció o hiperexigència pot provocar esgotament físic mental i social, desmotivació i desconnexió de les seves necessitats i desvaloració de certes experiències o entorns enriquidors», adverteix.
Segons aquesta psicòloga, els nens també poden tenir problemes per desconnectar si se’ls sobrecarrega de plans i activitats. El període vacacional és una oportunitat perquè el nen jugui i s’avorreixi també. En aquest sentit, la psicòloga recorda que jugar és un dels drets i necessitats bàsics dels nens, tot i que moltes vegades el ritme de la vida el col·loqui en un segon pla quan és essencial per al seu desenvolupament.
«D’altra banda, no ens podem oblidar de l’avorriment, que, tot i que no ho creguem, resulta un ingredient essencial per a la potenciació d’habilitats, gestació de la curiositat, exploració, llibertat i porta a la creativitat, així com desenvolupament de la gratificació a la demora o tolerància a la frustració, habilitats bàsiques per al desenvolupament d’individus sans», afegeix. La manera que tenen els pares de gestionar el temps de descans influeix en els nens, que acaben reproduint el mateix patró. «Si els pares no es permeten descansar, no saben fer-ho o només ho fan quan estan exhaustos, els nens acaben interioritzant que descansar és de ganduls o que només podem fer-ho si estem esgotats, cosa que els acabarà convertint en éssers desconnectats de les seves necessitats físiques i emocionals, socials i intel·lectuals. No sabran escoltar el que el seu cos necessita, cosa que pot desencadenar quadres d’ansietat i depressió en el futur», afirma.
Recuperar la libido
Desconnectar per vacances també millora la vida sexual al baixar el nivell d’estrès, segons la sexòloga Emma Placer. «Dormim millor, ens sentim més disponibles, tenim més temps per al joc eròtic i per al contacte sense pressa. A més, al deixar espai a l’oci i al descans, milloren la lubricació, la qualitat de les ereccions i la connexió emocional, tot el que sosté una vida sexual més saludable i agradable», comenta. Per contra, si no desconnectem, les vacances es converteixen en una extensió de l’estrès. «Si seguim mentalment a la feina, costa disfrutar, ens irritem més i el desig s’apaga», diu la sexòloga.
Placer recomana posar-nos límits per al mòbil i les xarxes, reservar moments sense pantalles i prioritzar activitats que ens connectin amb el cos, recuperar la curiositat, fer coses noves i provar sense pressió. «També ajuda molt practicar l’atenció plena en les coses quotidianes: menjar a poc a poc, tocar sense objectius. I sobretot, descansar de veritat afegeix.
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- David Saldoni, exalcalde de Sallent: 'No es poden criminalitzar els immigrants. Jo ara ho soc
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Sis detinguts a Igualada quan es preparaven per assaltar un bloc de pisos
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida