Una tècnica pionera per a trasplantaments parcials de cor a nounats
El Gregorio Marañón de Madrid presenta una estratègia que evitarà l’obligació de fer diverses cirurgies al llarg dels anys a nens amb cardiopaties congènites.
Olga Pereda
Quan un nadó necessita un trasplantament de cor parcial (és a dir, el múscul bomba però la vàlvula aòrtica o la pulmonar no funcionen correctament) l’operació per implantar materials biològics per recuperar l’activitat cardíaca normal requereix nombroses intervencions quirúrgiques al llarg de la vida del nen. El menor creix, però no els teixits implantats, per això s’han de substituir a quiròfan a mesura que passen els anys, amb el risc que això comporta. Una innovadora tècnica, anunciada ahir a l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid, promet un futur esperançador per a aquests petits pacients.
És una estratègia que permetrà trasplantar només una part del cor. Al trasplantar teixit valvular humà procedent d’un donant de la mateixa edat (o mida), el conducte implantat creixerà amb el nen, cosa que obre la porta a una solució duradora en el temps i evitarà intervencions a mesura que el seu cos creixi. Avalada per l’Oficina Regional de Trasplantaments de Madrid i l’Organització Nacional de Trasplantaments, la tècnica encara no s’ha portat a terme. Però tot està preparat per aplicar-la quan un nen amb cardiopatia necessiti una cirurgia valvular. Seran pacients que no presentin una fallida global del cor, que requereixen un trasplantament total en lloc de parcial. "La tècnica es dirigeix a nens molt petits, especialment de menys d’un any, ja que són els que més es beneficien d’una solució amb capacitat d’adaptació al creixement corporal", va explicar Juan Miguel Gil-Jaurena, cap de cirurgia cardíaca infantil del Gregorio Marañón.
Treball amb la Duke University
Els professionals de l’hospital públic han treballat més d’un any amb els seus col·legues del centre Duke University (EUA), líder en la nova tècnica de cirurgia cardíaca. Els nord-americans, de fet, fa tres anys van dur a terme amb èxit un trasplantament parcial a un nadó amb aquesta estratègia. Van publicar el cas en revistes científiques quan el nen va fer un any. Des d’aleshores, han operat 13 menors amb la mateixa tècnica. Dos centres públics més de Madrid, el 12 de Octubre i La Paz, s’han sumat a la investigació del Gregorio Marañón, que el 2018 es va convertir en el primer centre d’Espanya a fer un trasplantament infantil incompatible (on el donant i el receptor tenien grup sanguini diferent).
"Estem oferint una alternativa que es podria convertir en la primera opció de tractament en el futur. En cas de no trobar un donant en un temps prudencial, es farà la cirurgia habitual, com fins ara", va afegir Gil-Jaurena. És a dir, amb pròtesis o els anomenats homoempelts (vàlvules biològiques congelades de cadàvers), que no creixen a mesura que el nen creix i també es deterioren amb el temps. Segons el Gregorio Marañón, un de cada cent nadons neixen amb alguna cardiopatia, però no tots exigeixen una operació immediata. La nova tècnica no suposa competència amb altres pacients menors, ja que tindran prioritat els nens que necessitin un trasplantament convencional. No obstant, l’estratègia obre escenaris per aprofitar les donacions. Per exemple, quan es dona un cor sa i en aquell moment no hi ha un receptor compatible. O quan el cor donat estigui danyat, però les vàlvules aòrtica i pulmonar funcionin. O el trasplantament va dominar: un nen rep un trasplantament total i les seves vàlvules ajuden altres nens que requereixin un trasplantament parcial.
