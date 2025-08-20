Quines implicacions té un diagnostic de colesterol alt en la vida quotidiana?
Els canvis més substancials s’han de fer en la dieta i l’exercici físic regular del pacient ja que el sendantarisme contribueix a aquesta afecció
Redacció
Rebre el diagnòstic de colesterol alt és un avís que convida a mirar amb lupa la salut cardiovascular i, sobretot, a revisar els hàbits quotidians. Tot i que el colesterol és necessari per al funcionament del cos, quan els seus nivells són massa elevats, especialment el colesterol LDL, augmenta el risc de patir aterosclerosi, una malaltia en què el greix s’acumula a les artèries i pot acabar provocant un infart o un ictus. El problema és que aquesta situació no dona símptomes fins que ja és greu, per això el control és tan important.
En el dia a dia, el primer canvi arriba a la cuina. El diagnòstic obliga a modificar la manera de menjar, reduint els greixos saturats i trans que hi ha en carns grasses, fregits o productes ultraprocessats. En lloc d’això, la dieta ha de passar a basar-se en fruites, verdures, cereals integrals i proteïnes magres. Aquestes decisions, aparentment petites, tenen un gran impacte en la salut de les artèries. També cal controlar les racions i, si hi ha sobrepès, perdre alguns quilos, ja que el pes extra sol anar de la mà de nivells més alts de colesterol.
Un altre aspecte que entra en joc és l’exercici físic. El sedentarisme és un aliat del colesterol alt, així que cal trencar amb la inactivitat i incorporar moviment a la rutina: caminar més, fer esport moderat o qualsevol activitat que ajudi a posar el cos en marxa. Aquest esforç no només ajuda a reduir el colesterol dolent, sinó que augmenta el colesterol bo, que té un paper protector sobre el cor.
També hi ha hàbits que cal replantejar-se, com el consum de tabac. Fumar disminueix el colesterol bo i accelera el dany arterial, de manera que deixar-ho és una prioritat per qualsevol persona amb colesterol elevat. En alguns casos, malgrat els canvis d’estil de vida, el metge pot recomanar medicació. Les estatines són els fàrmacs més habituals per reduir el LDL, però també existeixen altres opcions que es prescriuen segons el risc i l’historial clínic.
Assumir aquest diagnòstic no ha de ser vist com una condemna, sinó com una oportunitat per millorar la salut global. Els canvis no es limiten a menjar millor o fer més exercici: també impliquen aprendre a planificar, organitzar el temps i ser constant. Amb informació, compromís i el suport del teu equip mèdic, conviure amb colesterol alt pot significar simplement viure de manera més conscient i saludable.
