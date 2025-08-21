El paper clau de les infermeres en una intervenció quirúrgica
Fan tasques que van des de valorar al pacient fins a vetllar per la seva seguretat en tot moment
Redacció
Les infermeres són presents en tots els àmbits de l’atenció sanitària, i el quiròfan no n’és cap excepció. La seva tasca no es limita només a assistir, sinó que implica valorar el pacient, establir un pla de cures personalitzat, informar-lo, acompanyar-lo i vetllar per la seva seguretat en tot moment. Són, en definitiva, una peça clau perquè tot el procés quirúrgic sigui un èxit.
Segons fonts d’Althaia, aquest procés s’articula en tres grans fases: preoperatori, intraoperatori i postoperatori. En cadascuna d’elles, la infermera desenvolupa rols específics que requereixen coneixements, habilitats i destreses molt concretes.
En el preoperatori, la infermera és qui prepara el pacient per a la intervenció. Tot comença a la visita mèdica, quan la persona accepta sotmetre’s a la cirurgia. És aleshores quan rep la informació necessària i les recomanacions per arribar al quiròfan amb les millors condicions possibles. Explicar el dejú, resoldre dubtes i oferir suport emocional són passos que contribueixen a reduir la incertesa i a generar confiança.
Quan arriba el moment d’entrar al quiròfan, comença la fase intraoperatòria. Aquí, les infermeres assumeixen funcions molt específiques i altament especialitzades. Hi ha qui s’encarrega de rebre el pacient, comprovar la seva identitat, revisar que es compleixin tots els criteris de seguretat i monitoritzar-lo durant tota la intervenció. Altres són responsables de l’instrumental quirúrgic, assegurant que tot estigui preparat i controlant el material que s’utilitza. També hi ha qui dona suport logístic dins del quiròfan, anticipant les necessitats de l’equip mèdic i mantenint l’ordre perquè la cirurgia es desenvolupi sense incidències. Cada rol és essencial i complementari per garantir que el procediment es faci amb la màxima seguretat i eficàcia.
Finalment, arriba el postoperatori, un moment igualment delicat. El pacient passa a reanimació, on la infermera continua vetllant per la seva evolució. Controla les constants vitals, comprova les vies i els apòsits, revisa els drenatges i actua davant qualsevol situació d’emergència. També s’assegura que els efectes de l’anestèsia desapareguin abans del trasllat a planta, tot amb l’objectiu que la recuperació comenci amb les millors garanties.
A la Clínica Sant Josep, de la Fundació Althaia, les infermeres quirúrgiques són polivalents i poden assumir qualsevol d’aquests rols dins l’àrea quirúrgica. Aquesta visió global els permet oferir una atenció integral i de qualitat, sempre amb una mirada centrada en la seguretat i el benestar del pacient. Informació extreta del blog d’Althaia.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell