Com escollir la motxilla ideal per protegir l’esquena dels infants
Un bon disseny no és suficient per escollir la bossa per anar a l’escola, és important saber com triar i col·locar la motxilla per evitar problemes posturals dels més petits
Redacció
Amb el començament del curs escolar, moltes famílies es troben davant d’una decisió important: comprar una nova motxilla per als seus fills. Potser és la primera vegada que en necessiten una, o potser toca renovar-ne una que ja ha fet el seu servei. Sovint, a l’hora d’escollir-la, ens fixem sobretot en el color, el disseny o el personatge que hi apareix estampat. Segons el servei de pediatria d’Althaia, el factor determinant és que sigui ergonòmica, és a dir, que s’adapti bé al cos del nen o la nena i protegeixi la seva esquena.
Perquè una motxilla compleixi aquests requisits, hi ha diversos elements que no es poden passar per alt. Els tirants han de ser amples, encoixinats i ajustables, per poder col·locar la motxilla a l’altura adequada sense que faci pressió excessiva a les espatlles. També és molt recomanable que incorpori un cinturó de pit o d’abdomen, que permet subjectar-la millor al cos i donar més estabilitat. El material ha de ser lleuger per no afegir pes innecessari, i hauria d’incloure elements reflectants per garantir la visibilitat en entorns amb poca llum.
Un altre aspecte clau és l’organització interior: disposar de diversos compartiments permet distribuir correctament el pes. I, sobretot, cal vigilar la mida: la motxilla no ha de ser més gran que el tòrax del nen ni més ampla que les seves espatlles.
Moltes famílies es plantegen una alternativa: les motxilles amb rodes. Poden ser una bona opció per evitar que el pes recaigui sobre l’esquena, però no sempre són pràctiques. Quan cal pujar escales, resulten incòmodes, i el fet que s’arrosseguin amb una sola mà pot provocar un repartiment desigual del pes i afectar la postura del nen.
Escollir una motxilla adequada és essencial, però no n’hi ha prou: també és important fer-ne un bon ús. El primer pas és col·locar-la correctament: sempre s’ha de portar amb els dos tirants posats i ben ajustats, de manera que la motxilla quedi a la zona dorsal i no a les lumbars.
Una motxilla massa baixa pot augmentar la pressió sobre l’esquena. També és convenient revisar-ne el contingut cada dia per treure tot allò que no sigui necessari, ja que acumular objectes innecessaris suposa carregar més pes del compte. Quan es col·loquen els llibres i altres materials, és important situar els més pesants a la part més propera a l’esquena. Pel que fa al pes total, la recomanació és que no superi el 15% del pes corporal del nen o la nena.
Tot i seguir aquestes recomanacions, cal tenir present que la motxilla no és l’única responsable del mal d’esquena. Altres factors hi influeixen, com ara les males postures quan es mira la televisió, es fa servir l’ordinador, les videoconsoles o el mòbil.
També pot afectar l’ús de taules i cadires que no estan adaptades a la seva alçada o, especialment, els hàbits sedentaris que limiten l’activitat física. Per això, més enllà de triar una bona motxilla i utilitzar-la de manera correcta, és fonamental fomentar l’exercici regular, reduir les hores davant les pantalles i mantenir bones postures en el dia a dia. Aquests hàbits són imprescindibles per afavorir una esquena sana.
Informació extreta del blog d’Althaia.
