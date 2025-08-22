Construir catedrals en lloc de moure pedres

Eduard Ramos

Eduard Ramos

Manresa

Quan desitgem un canvi, en l’àmbit personal o professional, sovint ens marquem objectius posant el focus en els problemes a resoldre. Però el veritable destí és satisfer es diu necessitat. Els entrenadors hem de mostrar aquesta diferència si volem ajudar de debò els nostres clients i no deixar-los en el mateix bloqueig que volen superar.  

Aquesta idea la va destacar el psicòleg Marshall Rosenberg quan diferenciava entre necessitat i estratègia. Ho canvia tot. Quan penso que “he de canviar de feina”, estic anomenant una estratègia i la visc com un problema a resoldre. La necessitat de fons pot ser l'autonomia, seguretat, sentit o tranquil·litat. Si afegeixo aquestes necessitats al meu objectiu, de seguida s’obren més camins, i potser sí que inclou canviar de feina, però també puc valorar emprendre, renegociar condicions o transformar la manera de relacionar-me amb la feina actual. 

Les necessitats humanes són universals, poques i comunes a tothom: Autonomia, Reconeixement, Pertinença, Amor/Afecte, Sentit/Propòsit, Descans, Diversió/Joc, Connexió, Desenvolupament, Salut/Fisiologia, Transcendència. Aquestes necessitats satisfan les dimensions física, emocional, relacional i existencial. Les estratègies, en canvi, són múltiples, com treballar hores extra per sentir-se segur, demanar atenció constant per sentir-se estimat o acumular títols per obtenir reconeixement. Buscar plaer n’és un bon exemple. La necessitat universal és gaudir: riure, sentir benestar o intimitat. Les estratègies són només camins: menjar xocolata, anar a la platja o comprar alguna cosa nova. L’error és creure que l’estratègia és la necessitat. Si penso que el meu objectiu és menjar xocolata perquè em dona plaer, em tanco en un únic camí. Si reconec que el que busco és gaudi, les possibilitats es multipliquen incloent, si s'escau, una bona xocolata.  

Et convido que, la pròxima vegada que vulguis solucionar un problema, et preguntis “Quina és la necessitat que vull satisfer?”. Si aconsegueixes anomenar-la, veuràs que el canvi deixa de ser una càrrega i es converteix en una oportunitat amb molt més de sentit i energia disponible. Ara mateix he recordat la vella faula dels obrers que feien la mateixa feina. Un deia que construïa un mur, i tenia raó. Un altre, en canvi, afirmava que estava aixecant una catedral i tenia raó perquè anomenava la totalitat i el sentit profund de la seva feina. Quan connectes amb la necessitat i no només amb l’estratègia, cada pas deixa de ser un moure pedres i es converteix en un propòsit emocionant com construir la teva pròpia catedral. 

