Willem Karel Dicke, el pediatre neerlandès que va aprofitar la invasió nazi per investigar la celiaquia
Tot i que els cereals són bàsics per als humans, per als celíacs són un malson per la reacció que els causa el gluten. És una malaltia que no sempre ha estat tractada degudament
Xavier Carmaniu
La celiaquia és una malaltia que els últims temps ha aconseguit una visibilitat per la qual els seus afectats han lluitat durant molts anys. Encara queda molt camí per recórrer, però la situació és molt millor que en èpoques pretèrites. De fet, que ara se’n parli tant potser fa la sensació que sigui una cosa nova. Fins i tot algú pot dir que és una moda.
Deixant de banda la utilització ben o mal intencionada que la indústria alimentària fa del gluten en les seves campanyes de màrqueting, la malaltia com a tal és antiquíssima. Al segle II dC, el metge grec Areteu de Capadòcia ja va descriure la seva simptomatologia a l’explicar el cas d’un pacient que patia dolors abdominals i diarrees. El problema era que no sabia què provocava aquell malestar. Només s’adonava que l’afectat millorava o empitjorava en funció del que ingeria durant els àpats.
Règim alimentari
Tot i que d’Areteu no es coneix gairebé res de la seva vida, els seus textos mèdics sí que van sobreviure al pas del temps i el 1856 van ser traduïts per Francis Adams. Això va servir de base perquè la medicina contemporània s’interessés per la malaltia. Seguint els seus passos, el 1887, el pediatre anglès Samuel Gee va fer la primera descripció de la celiaquia seguint la metodologia moderna i va pensar les primeres dietes per contrarestar els seus efectes. Proposava eliminar les verdures i l’arròs i menjar carn crua. No cal dir que els resultats no eren gaire reeixits, com tampoc ho van ser els dels pediatres americans Christian Archibald Herter i Sidney Haas. Aquest últim es va fer famós per proposar un règim alimentari a base de plàtans.
Contemplar la història de la medicina amb els ulls del nostre present fa que trobem algunes idees hilarants, però no es pot perdre de vista que en aquells moments no es disposava dels mitjans actuals. I si els tenim és precisament gràcies a la feina de les generacions precedents. És per aquesta raó que en poques dècades s’ha experimentat un salt immens, i en el procés d’estudi de la malaltia que ens ocupa mereix una menció especial el pediatre neerlandès Willem Karel Dicke, que, el 1934, va començar a intuir que la ingesta de blat podia tenir una influència directa en els problemes digestius que havia descrit Areteu. Les sospites encara van augmentar més quan, el 1936, una mare va observar que el seu fill millorava o empitjorava en funció de la quantitat de pa que menjava. I també per un pacient que tenia uns episodis tan aguts que havia de ser ingressat. Quan era donat d’alta després de recuperar-se i feia vida normal a casa seva, tornava a empitjorar. Fruit d’aquelles observacions, el 1941, Dicke ja va publicar un article compartint els seus plantejaments. En aquells moments, però, Europa estava immersa en la Segona Guerra Mundial i ningú prestava gaire atenció a la recerca. Des del 1939, Hitler estava decidit a convertir-se en l’amo del continent i envaïa tot el que podia. Per la seva proximitat, els Països Baixos van ser un dels primers objectius. Paradoxalment, un fet tan terrible com aquell va ajudar a conèixer com funcionava la celiaquia.
Quan els Aliats van començar l’ofensiva per alliberar Europa, les terres neerlandeses es van convertir en camp de batalla. Era impossible treballar els conreus i les tropes nazis inundaven moltes àrees per evitar l’avanç dels seus contrincants. Allò va tallar el subministrament d’aliments de la zona rural cap a les grans ciutats i el 1944 va provocar el que es coneix com la Gran Fam Neerlandesa. Va afectar 4,5 milions de persones i es calcula que 22.000 van morir d’inanició.
Dicke va comprovar que els casos de celiaquia infantil disminuïen i que la mortalitat associada a la malaltia desapareixia. La raó era senzilla: no hi havia pa per menjar. El 1945 els Aliats van alliberar els Països Baixos i es va acabar el malson de la fam. Mentrestant, aquell pediatre va seguir investigant i gràcies tant a això com a la millora de les tècniques de recerca es va començar a entendre l’efecte que provocava la ingesta de gluten als celíacs, que són un 1% de la població.
