Cuida’t
Xènia Vilella, dietista:"Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories"
El sistema que puntua els aliments en funció dels seus nutrients per 100 grans, i que trobem als embalatges dels productes del supermercat, resulta ser confús i conté errors
Ja fa temps que existeix, que el veiem dia a dia a les lleixes dels supermercats, i encara no entenem com funciona aquesta escala de colors i lletres impresa sobre els embalatges dels productes alimentaris. El sistema de Nutriscore se’ns va vendre com una eina per fer-nos diferenciar ràpidament aquells aliments que tenen un perfil nutricional més o menys favorable a l’hora de comprar. Prometia ser útil per aquelles persones que no tenen molt clar com llegir una etiqueta (perquè ningú ens n’ensenya enlloc) i facilitar el procés d’abastiment d’aliments de forma responsable en termes de salut. Ara bé, el sistema ha resultat ser confús i tenir errors pels quals sovint és ignorat.
Comencem pel principi: el Nutriscore és un sistema que puntua els aliments en funció dels seus nutrients per 100 g de producte tenint en compte aspectes favorables i negatius. Els favorables són la presència de proteïnes i fibra i el percentatge de fruites, verdures, lleguminoses, fruits oleaginosos i oli d’oliva, nous i colza; i en canvi els aspectes negatius es centren en la quantitat de calories, greixos saturats, sucres simples i sodi. A més, el Nutriscore s’usa per comparar aliments dins de la mateixa categoria, és a dir, no et serveix per comparar un puré de verdures i una melmelada de fruita; en tot cas et permet diferenciar entre dos purés de verdures el que tingui un perfil nutricional més beneficiós.
Aquí tenim el primer punt de confusió, perquè tu creus que això és un sistema transversal i de sobte veus que un refresc té un perfil millor que un puré de carbassa i quedes esgarrifat pensant que el puré et farà més mal que el refresc quan en realitat és més aviat al contrari. Aquest és el primer aspecte que fa que els dietistes no li donem el vistiplau. Si no coneixes bé aquest detall de la normativa, en lloc d’ajudar a prendre millors decisions nutricionals ens porta a adquirir productes menys interessants.
L’altre punt que fa que els experts qüestionin aquest sistema és el fet que es tingui en compte el contingut calòric. Això implica que aliments tan saludables com l’oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta, ja que per definició els greixos tenen més calories per molt saludables que siguin. Entrem aquí en un paradigma estrany, on la presència d’oli i fruits oleaginosos són categoritzats com a factor favorable, però el seu contingut energètic és catalogat com a aspecte negatiu. No sembla que tingui sentit i una vegada més ens impulsa a tenir més en compte les calories que l’impacte global al nostre organisme.
A part, el Nutriscore no té en compte aspectes com la digestibilitat, la presència d’additius en excés, no diferencia entre sucres afegits i intrínsecs, no valora la presència o manca de micronutrients... vaja, que es deixa moltes coses pel camí que a l’hora de nodrir-nos marquen molt la diferència. Per exemplificar: un refresc light té una nota més alta que un batut de fruita perquè aquest últim porta sucres (presents de forma natural a la fruita) i no es té en compte l’enorme quantitat d’antioxidants que ens aporta.
Per acabar, cal remarcar un dia més que la dieta ha de constar de variabilitat d’aliments, així que catalogar aquests de forma individual tampoc sembla ser una gran solució. Vist tot això, podem dir que el Nutriscore pot ser una eina útil si estem comparant dos productes iguals de diferents marques, però no hem d’agafar aquest sistema com a garantia d’una alimentació saludable.
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS
- La Cerdanya recorda als turistes que no tot s'hi val a l'entorn rural
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa