En l’embaràs el cervell canvia tant com en l’adolescència
La gestació provoca que el 94% de la matèria gris de les dones embarassades experimenti transformacions per adaptar-se a l’arribada del nadó
L’embaràs canvia profundament el cos d’una dona i durant quaranta setmanes tot el seu organisme es prepara per rebre el nounat. El que no se sabia fins fa poc és que el seu cervell també experimenta canvis molt significatius. Concretament, el 94% de la matèria gris de les dones experimenta transformacions naturals que potencien la capacitat de resposta als senyals del nadó. Un bon exemple d’això és que gràcies a aquests canvis és el fet que quan neix el fill, és més senzill per les dones saber si el plor que senten és el del seu fill o el d’una altra criatura.
Neuroplasticitat augmentada
L’evidència científica publicada en un estudi de Nature Communications assenyala que el període de gestació és l’únic de neuroplasticitat augmentada durant la vida adulta, això significa que és una època en què el cervell es modula. En l’embaràs, el cervell pot arribar a canviar tant com en l’etapa adolescent per les noves connexions neuronals que reorganitzen l’estructura cerebral per preparar l’arribada del fill o filla.
Una trajectòria curiosa
Un altre estudi, amb més de cent dones seguides durant cinc moments clau (abans de l’embaràs, segon i tercer trimestre, i mesos després del part), mostra que aquests canvis segueixen una trajectòria curiosa: en forma de lletra U en una representació gràfica. El volum de matèria grisa baixa cap al final de l’embaràs, quan els nivells hormonals són màxims, i després, de mica en mica, es recupera. Però no sempre al punt inicial: algunes adaptacions es mantenen durant mesos, potser anys. És com una empremta biològica de la maternitat.
Les hormones són les grans protagonistes d’aquest gran canvi que experimenten les dones durant el seu embaràs. Estradiol, estrona, estriol, entre moltes altres. Durant l’embaràs aquestes substàncies es disparen a nivells que el cos no havia vist mai. I sembla que no només fan créixer l’úter o preparar els pits per a la lactància; també redissenyen el cervell.
Les àrees que més canvien són les mateixes que responen a estímuls del nadó, com la seva cara o el seu plor. És un procés calculat per la natura: l’objectiu és potenciar l’empatia, la capacitat de cuidar i la vigilància davant possibles amenaces.
Impacte emocional
Aquesta "reforma cerebral" no és només biologia freda. Té conseqüències emocionals i socials. Els estudis han trobat que com més marcats són aquests canvis, més fort és el vincle que la mare estableix amb el nadó. Però també hi ha un revers: la salut mental influeix en com es recupera el cervell després del part i en la qualitat d’aquest vincle. Si la mare viu estrès, ansietat o depressió, la trajectòria pot variar.
És un recordatori que la maternitat no és només un viatge físic: és un viatge neurològic, psicològic i emocional. És per aquest motiu que la depressió després del part és una patologia freqüent, per la vulnerabilitat de les mares.
Aquest descobriment trenca mites. Les mares no "perden neurones" ni es tornen menys intel·ligents quan han de tenir un fill. El que passa és un refinament, una especialització. El cervell prioritza allò que és vital: la supervivència i el benestar del fill que ha de néixer.
