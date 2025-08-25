Alerta a Catalunya per la possible presència de partícules metàl·liques en un lot de galetes Fontaneda
Fontaneda
L’AESAN ha rebut la informació a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) arran d’una alerta de les autoritats sanitàries de Madrid
Europa Press
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha llançat aquest dilluns una alerta per la possible presència de partícules metàl·liques a les galetes Pim’s Taronja de la marca Fontaneda, i ha recomanat a les persones que tinguin aquest producte a casa que no el consumeixin.
L’empresa ha comunicat la incidència a les autoritats competents, informant que el producte es presenta en un paquet de cartró i format de 150 grams, amb número de lot OHT1153212, codi de barres 7622201639815, data de consum preferent fins al 30 d’abril de 2026 i de conservació a temperatura ambient.
Distribució de les galetes
La distribució inicial s’ha produït a Andalusia, Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Cantàbria, Comunitat Valenciana i País Basc, tot i que les autoritats no han descartat que també s’hagi donat a altres comunitats. L’AESAN ha tingut coneixement d’aquesta informació a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), mitjançant una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Madrid, i ara es buscarà verificar la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles