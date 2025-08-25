Alerta a Catalunya per la possible presència de partícules metàl·liques en un lot de galetes Fontaneda

Fontaneda

L’AESAN ha rebut la informació a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) arran d’una alerta de les autoritats sanitàries de Madrid

Les galetes afectades per l'alerta per partícules metàl·liques

Les galetes afectades per l'alerta per partícules metàl·liques

Europa Press

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha llançat aquest dilluns una alerta per la possible presència de partícules metàl·liques a les galetes Pim’s Taronja de la marca Fontaneda, i ha recomanat a les persones que tinguin aquest producte a casa que no el consumeixin.

L’empresa ha comunicat la incidència a les autoritats competents, informant que el producte es presenta en un paquet de cartró i format de 150 grams, amb número de lot OHT1153212, codi de barres 7622201639815, data de consum preferent fins al 30 d’abril de 2026 i de conservació a temperatura ambient.

Distribució de les galetes

La distribució inicial s’ha produït a Andalusia, Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Cantàbria, Comunitat Valenciana i País Basc, tot i que les autoritats no han descartat que també s’hagi donat a altres comunitats. L’AESAN ha tingut coneixement d’aquesta informació a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), mitjançant una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Madrid, i ara es buscarà verificar la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

