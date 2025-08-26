Albert Jauregui, cirurgià: "Trasplantar el pulmó o el cor d’un porc a un humà podria ser una solució a l’escassetat d’òrgans"
Aquest metge de Vall d'Hebron, que el 2023 va realitzar el primer trasplantament pulmonar robòtic del món, reflexiona sobre els reptes d’aquesta teràpia i l’augment de les llistes d’espera
Fa dos anys, l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) va realitzar el primer trasplantament pulmonar robòtic del món: va operar un pacient amb una tècnica mínimament invasiva que evitava obrir el tòrax i canviava radicalment el postoperatori dels pacients. Al capdavant hi havia Albert Jauregui (La Paz, Bolívia, 1978), actual Cap de Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar del centre sanitari. Jauregui reflexiona a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, sobre els reptes dels trasplantaments d’òrgans.
L’Hospital Universitari de Guangzhou (Xina) ha aconseguit trasplantar el pulmó d’un porc a un ésser humà i aquest ha funcionat durant nou dies. Ja s’havien fet trasplantaments d’altres òrgans animals a humans. Quina és la rellevància d’aquest cas?
Cal prendre aquesta notícia amb prudència. És una recerca molt, molt inicial. El que ha cridat molt l’atenció als mitjans i a la comunitat científica és que és la primera vegada que es trasplanta un pulmó. Efectivament, ja s’han intentat fer trasplantaments de ronyó, fetge, fins i tot de cor. Però mai no s’havia intentat trasplantar un pulmó.
Quina és la particularitat del pulmó?
El pulmó és un òrgan molt, molt fràgil. A diferència del ronyó, del fetge o del cor —que, quan es trasplanten, estan protegits dins el cos—, el pulmó està en contacte amb l’exterior a través de la respiració. És, de fet, l’únic òrgan amb aquest contacte. I l’exterior és molt complex, cosa que fa que els pulmons es facin malbé més fàcilment que altres òrgans.
Veurem en un futur com una cosa normal els trasplantaments d’òrgans animals a humans?
El problema és l’escassetat d’òrgans. Aquest és el problema més gran. Els trasplantaments són un tractament efectiu. A més, la medicació immunosupressora per acceptar els òrgans millora constantment. Però cada cop hi ha més pacients a les llistes d’espera, que hi entren de manera més precoç que fa uns anys. La supervivència ha millorat. Tot en el món del trasplantament ha millorat. El problema és que no hi ha prou òrgans.
Per què no n’hi ha prou?
Perquè els òrgans que fem servir per als trasplantaments venen d’altres éssers humans. I molts d’aquests òrgans estan malmesos, altres tenen tumors, infeccions... Molts no són viables. Per això les llistes d’espera no deixen de créixer. Tot i haver intentat ampliar el ‘pool’ de donants, no és suficient per a la demanda actual. Per això, la comunitat científica busca alternatives: s’ha intentat regenerar òrgans en laboratoris, com amb impressió 3D. I ara, una via molt important és la dels xenotrasplantaments...
...que són els trasplantaments d’òrgans d’animals a humans.
Exactament. Els científics fa molt de temps que intenten fer trasplantaments entre espècies. Fins i tot es pensava que entre primats i humans funcionaria millor. Però els resultats no han estat tan bons perquè, encara que sembli estrany, el porc s’assembla molt més al cos humà que alguns primats. A més, el manteniment d’un primat és molt complex, a diferència dels porcs. Aquesta línia de recerca fa temps que s’explora: volem veure si podem utilitzar òrgans d’altres animals, sobretot del porc, com a solució a l’escassetat d’òrgans humans.
Per què és especialment interessant el porc?
Primer, perquè el porc té un codi genètic semblant al dels humans. Segon, perquè és un animal de fàcil manteniment. I tercer, perquè fa molts anys que el modifiquem genèticament. En el cas del pulmó del porc que es va trasplantar —la notícia d’ahir—, aquest animal va ser modificat genèticament amb la tècnica CRISPR. Aquest mètode “amolda” l’ADN del porc perquè sigui una mica més semblant al dels humans.
És a dir, no és un porc de granja qualsevol.
Exacte. Aquests animals es crien i es cuiden en instal·lacions especialment dissenyades per a animals modificats genèticament. Han de passar per processos molt estrictes, perquè hi ha moltes malalties que es poden transmetre dels animals als humans. Cal extremar les precaucions en aquests trasplantaments.
Aquesta cirurgia a la Xina és, doncs, una porta que s’obre?
Sí, és una porta que s’obre i que ens pot dur a moltes altres. El que ha passat a la Xina és un primer pas per ampliar la recerca a un nou òrgan, el pulmó. I no és un òrgan qualsevol: fins ara es pensava que seria extremadament difícil de trasplantar. A més, la investigació està molt ben explicada i publicada en una de les revistes més importants del món, Nature. És un treball molt rigorós i representa petits passos cap a fites més grans.
Petits però importants passos.
Sí, és clar, aquests petits passos són essencials. No podem llançar-nos directament a trasplantar òrgans de porc a humans. Això està prohibit i èticament no és correcte. Primer cal fer la recerca científica, estudis de laboratori i clínics. I només quan els resultats són bons, es pot passar a la pràctica clínica.
Vostè va fer el primer trasplantament robòtic pulmonar del món.
Abans de fer-lo, vam estar anys fent trasplantaments robòtics de pulmó en animals. Quan vam veure que funcionava i que no hi havia complicacions, vam passar als humans. És semblant al que estan fent ara els científics xinesos. Nosaltres ho vam fer en tres o quatre anys. La recerca en xenotrasplantaments fa més de 20 anys que dura. Ara estan passant per les fases que cal fer perquè els resultats siguin segurs.
Però fixa’t: el pacient al qual li van trasplantar el pulmó tenia mort encefàlica. També quan es van fer trasplantaments de ronyó de porc a humans, els pacients estaven en mort encefàlica. És a dir, legalment estaven morts, però el cos es mantenia viu amb màquines. Els científics no estan trasplantant a pacients vius sense més.
