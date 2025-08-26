Cunyats i cosins: la síndrome de Dunning-Kruger
Aquests dies d’estiu, amb les vacances i les trobades d’amics i familiars, són d’aquells moments en què apareixen amb més facilitat els cunyats i cosins que tenen opinió de tot el que es cou i, no t’ho perdis, sempre ho vesteixen de tal manera que, amb la facilitat com s’expressen semblen, fins i tot, competents en tot allò de què parlen.
No obstant això, si gratem una miqueta en l’interior d’aquests discursos, ràpidament ens adonarem que són individus amb una tendència natural a sobreestimar els seus coneixements i habilitats, si bé en el seu dia a dia són força incompetents, estan desinformats i generen més problemes que solucions en el si de l’entorn social i professional on conviuen.
Aquests individus, incapaços de fer un pas enrere i analitzar-se objectivament, pateixen un biaix metacognitiu, anomenat Efecte Dunning-Kruger, amb una doble càrrega de conseqüències: són incompetents i alhora són incapaços d’adonar-se de la mateixa incompetència.
Extraure conclusions precipitades, amb dades poc fiables, és una característica pròpia del cervell humà per tal de fer més fàcil la situació, i en això ens hi podem emmirallar tots alguna que altra vegada. La diferència entre patir o no aquesta síndrome rau en la capacitat intrínseca d’adonar-nos d’aquesta disfunció o no i corregir-ho, ampliant els coneixements sobre allò del que vulguem explicar i argumentar adequadament la nostra opinió.
Els cosins i cunyats que tots tenim al nostre entorn, i més sovint del que seria desitjable, es creuen que saben molt més del que realment coneixen, sobreestimen la mateixa capacitat i es creuen millors que la resta. I per això tenen una tendència natural a l’exageració i l’autoengany, sense qüestionar-se en absolut res del que diuen. Aquests individus gaudeixen d’una alarmant i falsa confiança en si mateixos, tan gran que fa que, massa sovint, prenguin decisions errònies i cometin errades lamentables, només per no semblar que són ineptes davant dels altres.
En els darrers temps aquest Efecte Dunning-Kruger s’ha instal·lat amb força a la nostra societat: qualsevol individu pot presentar-se com a “expert” en qualsevol tema, i no pas per manca d'informació, sinó ben al contrari, per excés d’aquesta informació falsa o esbiaixada que el porta a creure que en sap molt del tema i, fins i tot, es veu prou empoderat per compartir-ho amb seguretat a les xarxes.
Una mostra d’aquesta epidèmia de cosins i cunyats que estem vivint són les aparicions de polítics amb falsos currículums, terapeutes sense formació ni coneixements, o tertulians a les places de les viles que, de paraula, ho arreglarien tot, però que alhora de la veritat ni tan sols són bons per treballar!!
Com evitar caure en l’efecte Dunning-Kruger?
- Qüestionar-se tota l’opinió que donem, fent l’autocrítica necessària que ens permeti rectificar i adaptar les nostres opinions, o fins i tot acceptar que no tinguem totes les dades o que podem estar equivocats.
- Informar-se de fonts tècniques, fiables i especialitzades, sense emetre judicis de valor.
- Tenir molt present que com més coneixements tinguem de qualsevol tema, més conscients serem de la nostra pròpia ignorància.
- Aprendre a acceptar les crítiques constructives com a mètode de retroalimentació per a avançar i créixer en l'àmbit personal.
