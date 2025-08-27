Escoltar el cos al gimnàs: entrenar amb la menstruació, no contra ella
Les fases del cicle menstrual influeixen en la força, la resistència i la recuperació en els entrenaments, i adaptar-hi l’exercici és clau per entendre i treballar el cos femení
Redacció
El cicle menstrual és molt més que un calendari reproductiu. Les hormones que fluctuen al llarg del mes tenen un impacte directe en la manera com el cos respon a l’exercici. Entendre aquestes variacions i adaptar-hi els entrenaments pot ajudar a optimitzar el rendiment, reduir el risc de lesions i, sobretot, millorar la relació amb el mateix cos.
Entrenaments de força
En els primers dies del cicle, després de la menstruació, els nivells hormonals encara són baixos, però comencen a créixer de manera gradual. És una etapa en què moltes dones se senten més fortes i amb més energia, i això fa que sigui un bon moment per incorporar sessions d’alta intensitat, treball de força i reptes físics exigents. La resposta del cos al metabolisme de la glucosa és més eficient i la recuperació després de l’entrenament resulta més ràpida que en altres punts del cicle.
Quan s’acosta l’ovulació, l'estrogen arriba al seu punt més alt. Aquesta hormona no només afavoreix la vitalitat, sinó que també millora la coordinació i la sensació general de benestar. És un període que sovint convida a provar entrenaments potents i variats, però cal tenir present que la laxitud dels teixits pot augmentar lleugerament el risc de lesions, especialment als genolls. Escoltar el cos i treballar la tècnica és clau per aprofitar aquest moment sense sobrecarregar-lo.
Abaixar la intensitat
Després de l’ovulació, el cos entra en la fase lútea i la progesterona esdevé protagonista. L’augment d’aquesta hormona accelera el metabolisme, eleva la temperatura corporal i pot provocar una sensació de cansament més acusada.
És freqüent notar menys resistència i més dificultat per recuperar-se. En aquesta etapa, pot ser útil reduir la intensitat, prioritzar l’entrenament de baixa càrrega, com el ioga, el pilates o la natació suau, i combinar-ho amb sessions de força més moderades. També és un moment on la constància importa més que no pas la intensitat.
Un descans actiu
Els dies previs a la menstruació, moltes dones experimenten canvis d’humor, inflor i malestar físic. Forçar el cos amb rutines extremes no sol ser beneficiós; en canvi, un exercici suau o simplement escoltar la necessitat de descansar pot marcar la diferència. El descans actiu, amb caminades o estiraments, és sovint una estratègia més intel·ligent que no pas perseguir objectius de rendiment esportiu.
Tot i que aquestes fases descriuen tendències generals, cal remarcar que no hi ha dues dones iguals ni dos cicles exactament idèntics. Els efectes de l’estrogen i la progesterona sobre el rendiment esportiu són reals, però cada cos els viu de manera única. Per això, portar un registre personal del cicle i observar com responen l’energia i la força davant diferents entrenaments és la millor eina per crear una rutina adaptada a cada moment del cicle.
La ciència encara té molt camí per recórrer en aquest camp. Encara avui, una part mínima dels estudis en ciències de l’esport han inclòs dones, i això fa que moltes recomanacions generals estiguin basades en models masculins. Però cada vegada hi ha més evidència que reconèixer i respectar les fases del cicle no només ajuda a millorar el rendiment, sinó que també contribueix a reforçar la salut física i emocional.
Entrenar amb el cicle menstrual no és resignar-se als canvis hormonals, és sinònim d’aprendre a aprofitar-los. És reivindicar que el cos femení té un ritme propi i que respectar-lo és una manera d’empoderar-se, de cuidar-se i de reivindicar que l’esport també s’ha d’adaptar a les dones i no a l’inrevés.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
- L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: 'Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat