Quina relació té el dolor d’esquena amb l’obesitat?
L’excés de pes està estretament relacionat amb el mal d’esquena entre d’altres factors, per la pressió que el sobrepès fa a les vertebres
Redacció
L’obesitat s’ha convertit en un dels principals reptes de salut pública del segle XXI. A Espanya, gairebé quatre de cada deu adults tenen sobrepès i prop d’un de cada sis és obès. Les xifres són alarmants i, segons les projeccions de l’Organització Mundial de la Salut, d’aquí a pocs anys una de cada quatre persones al món podria ser obesa. Aquest escenari planteja conseqüències que van molt més enllà de l’aparença física i toquen aspectes essencials del benestar quotidià. Entre elles, el dolor d’esquena és una de les més freqüents i incapacitants.
La relació entre l’excés de pes i el dolor lumbar no és casual. Es tracta d’un fenomen complex en què intervenen factors mecànics, metabòlics i fins i tot emocionals. El pes extra actua com una càrrega constant sobre la columna vertebral. Cada pas, cada moviment quotidià es converteix en un esforç addicional per a les articulacions i els discos intervertebrals, que es veuen sotmesos a una pressió que accelera el desgast i incrementa la probabilitat de lesions com hèrnies o degeneració discal. Aquesta sobrecàrrega altera també l’alineació natural de la columna, modificant la corba lumbar i obligant el cos a adoptar postures compensatòries que, amb el temps, acaben generant dolor crònic.
L’obesitat està associada a processos inflamatoris de baix grau que afecten els teixits del cos, inclosos músculs i ossos. Aquesta inflamació sostinguda contribueix a la degradació de les articulacions i accelera l’aparició d’artrosi. A més, la massa muscular tendeix a perdre qualitat, substituïda parcialment per teixit gras, fet que disminueix la capacitat del sistema musculoesquelètic per sostenir i protegir la columna. El resultat és una estructura més vulnerable i amb menys capacitat de resposta davant les exigències del dia a dia.
El component psicològic tampoc és menor. Molts pacients amb obesitat pateixen ansietat, baixa autoestima i depressió, factors que poden amplificar la percepció del dolor i interferir en el procés de recuperació. Quan el dolor s’arrela en aquesta combinació d’elements físics i emocionals, sortir del cercle viciós esdevé un repte molt més complex.
Aquest panorama també impacta en els tractaments. Les opcions conservadores, com la fisioteràpia o els exercicis d’enfortiment, solen donar menys resultats quan el pacient manté un excés de pes important. I, en cas que sigui necessària una cirurgia, els riscos augmenten i la intervenció es complica tant tècnicament com pel que fa a la recuperació. És per això que els especialistes insisteixen que la prevenció és la millor estratègia.
Adoptar una alimentació equilibrada i promoure l’activitat física són les primeres línies de defensa. No es tracta només de reduir calories, sinó d’assegurar una dieta rica en nutrients que reforci els ossos i la musculatura. L’exercici regular, adaptat a les condicions de cada persona, juga un paper fonamental no només per controlar el pes, sinó també per millorar el to muscular i la flexibilitat de la columna. A això s’afegeix la necessitat de cuidar les postures en les activitats quotidianes i evitar el sedentarisme prolongat, que agreuja encara més els problemes d’esquena.
Parlar d’obesitat és tenir en compte molts aspectes a banda dels quilos de més. És abordar un problema global que afecta la qualitat de vida i que, en el cas de la columna vertebral, pot convertir-se en una font constant de dolor i limitació. Frenar aquesta tendència implica conscienciació, hàbits saludables i un enfocament integral que tingui en compte cos i ment. Perquè cuidar el pes no és una qüestió estètica, sinó una inversió directa en salut i benestar a llarg termini.
