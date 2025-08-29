Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quina relació té el dolor d’esquena amb l’obesitat?

L’excés de pes està estretament relacionat amb el mal d’esquena entre d’altres factors, per la pressió que el sobrepès fa a les vertebres

El mal d’esquena està estretament relacionat amb el sobrepès

El mal d'esquena està estretament relacionat amb el sobrepès / freepik

Redacció

Manresa

L’obesitat s’ha convertit en un dels principals reptes de salut pública del segle XXI. A Espanya, gairebé quatre de cada deu adults tenen sobrepès i prop d’un de cada sis és obès. Les xifres són alarmants i, segons les projeccions de l’Organització Mundial de la Salut, d’aquí a pocs anys una de cada quatre persones al món podria ser obesa. Aquest escenari planteja conseqüències que van molt més enllà de l’aparença física i toquen aspectes essencials del benestar quotidià. Entre elles, el dolor d’esquena és una de les més freqüents i incapacitants.

La relació entre l’excés de pes i el dolor lumbar no és casual. Es tracta d’un fenomen complex en què intervenen factors mecànics, metabòlics i fins i tot emocionals. El pes extra actua com una càrrega constant sobre la columna vertebral. Cada pas, cada moviment quotidià es converteix en un esforç addicional per a les articulacions i els discos intervertebrals, que es veuen sotmesos a una pressió que accelera el desgast i incrementa la probabilitat de lesions com hèrnies o degeneració discal. Aquesta sobrecàrrega altera també l’alineació natural de la columna, modificant la corba lumbar i obligant el cos a adoptar postures compensatòries que, amb el temps, acaben generant dolor crònic.

L’obesitat està associada a processos inflamatoris de baix grau que afecten els teixits del cos, inclosos músculs i ossos. Aquesta inflamació sostinguda contribueix a la degradació de les articulacions i accelera l’aparició d’artrosi. A més, la massa muscular tendeix a perdre qualitat, substituïda parcialment per teixit gras, fet que disminueix la capacitat del sistema musculoesquelètic per sostenir i protegir la columna. El resultat és una estructura més vulnerable i amb menys capacitat de resposta davant les exigències del dia a dia.

El component psicològic tampoc és menor. Molts pacients amb obesitat pateixen ansietat, baixa autoestima i depressió, factors que poden amplificar la percepció del dolor i interferir en el procés de recuperació. Quan el dolor s’arrela en aquesta combinació d’elements físics i emocionals, sortir del cercle viciós esdevé un repte molt més complex.

Aquest panorama també impacta en els tractaments. Les opcions conservadores, com la fisioteràpia o els exercicis d’enfortiment, solen donar menys resultats quan el pacient manté un excés de pes important. I, en cas que sigui necessària una cirurgia, els riscos augmenten i la intervenció es complica tant tècnicament com pel que fa a la recuperació. És per això que els especialistes insisteixen que la prevenció és la millor estratègia.

Adoptar una alimentació equilibrada i promoure l’activitat física són les primeres línies de defensa. No es tracta només de reduir calories, sinó d’assegurar una dieta rica en nutrients que reforci els ossos i la musculatura. L’exercici regular, adaptat a les condicions de cada persona, juga un paper fonamental no només per controlar el pes, sinó també per millorar el to muscular i la flexibilitat de la columna. A això s’afegeix la necessitat de cuidar les postures en les activitats quotidianes i evitar el sedentarisme prolongat, que agreuja encara més els problemes d’esquena.

Parlar d’obesitat és tenir en compte molts aspectes a banda dels quilos de més. És abordar un problema global que afecta la qualitat de vida i que, en el cas de la columna vertebral, pot convertir-se en una font constant de dolor i limitació. Frenar aquesta tendència implica conscienciació, hàbits saludables i un enfocament integral que tingui en compte cos i ment. Perquè cuidar el pes no és una qüestió estètica, sinó una inversió directa en salut i benestar a llarg termini.

