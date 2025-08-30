Àcid hialurònic: l’aliat discret per recuperar el volum dels llavis
A la Clínica Dr. Sáez, el tractament amb àcid hialurònic es presenta com una opció segura, ràpida i personalitzada per recuperar volum i definició als llavis sense renunciar a la naturalitat
Redacció
Amb el pas del temps, els llavis perden volum i definició. La seva pell, tan delicada, és més vulnerable al pas dels anys, i apareixen arrugues fines, línies i un contorn menys marcat. A la Clínica del Dr. Sáez coneixen bé aquests canvis naturals i ofereixen una solució segura i elegant: l’augment i perfilat de llavis amb àcid hialurònic.
Tècnica senzilla i respectuosa
L’augment i perfilat de llavis amb àcid hialurònic és un procediment mínimament invasiu que no requereix quiròfan ni temps de recuperació. L’àcid hialurònic és una substància biocompatible que ja tenim de manera natural al nostre cos, i la seva aplicació permet aportar hidratació, volum i definició d’una forma segura.
El procés és ràpid i senzill: després d’una valoració personalitzada per part del doctor, s’injecten petites quantitats d’aquest gel d’alta qualitat amb una agulla molt fina a la part exterior dels llavis. La majoria de pacients descriuen la sensació com una molèstia mínima, ja que incorpora anestèsia local per garantir el màxim confort durant la intervenció que sol ser força breu. Tot plegat dura uns quinze minuts i, en sortir de la consulta, les pacients poden continuar amb la seva rutina habitual de forma immediata.
Naturalitat abans que res
L’objectiu no és canviar el teu somriure, sinó ressaltar-lo. Els professionals del Dr. Sáez treballen amb precisió per aconseguir uns llavis més definits, hidratats i amb un volum subtil que respecta l’harmonia facial. Així, el resultat és fresc, juvenil i natural.
Resultats que duren
Els efectes són immediats i visibles des del primer dia, però el millor és que mantenen un aspecte flexible i natural. Generalment, el resultat té una durada d'un any aproximadament, depenent de cada persona i del seu metabolisme. I quan vulguis renovar-lo, podràs fer-ho sense cap problema.
Per a qui busca una opció més permanent, la clínica també ofereix el lipofilling, una tècnica que utilitza el teu propi greix per donar volum als llavis de manera duradora i amb un resultat igualment natural.
Una experiència que inspira confiança
Més enllà del tractament, a la Clínica Dr. Sáez trobaràs un equip proper, que t’escolta i entén les teves necessitats. Cada pas està pensat perquè et sentis còmoda i segura, amb la tranquil·litat de posar-te en mans expertes.
Recuperar el teu somriure o donar-li un toc renovat no és un caprici, és una manera de cuidar-te i de sentir-te bé amb tu mateixa. Si somies amb uns llavis més definits, hidratats i harmoniosos, el moment és ara. A la Clínica Dr. Sáez t’esperen per ajudar-te a aconseguir-ho amb la màxima delicadesa i naturalitat.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria