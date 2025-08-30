Zoom
Viure amb agorafòbia: 10 anys amb por de sortir de casa
La tenerifenca Alexandra Delgado, de 29 anys, pateix aquest trastorn d’ansietat que es tradueix en por dels espais oberts i li impedeix treballar i portar vida normal
Claudia Morín
Alexandra Delgado pateix agorafòbia, un trastorn d’ansietat que durant més de 10 anys li ha impedit sortir de casa. Fa una dècada que aquesta tenerifenca de 29 anys no recorre l’illa, sense prendre alguna cosa en una terrassa amb amics i sense treballar. Precisament, la falta d’ocupació ha provocat que el seu problema es converteixi en una espiral sense sortida. Sense feina no es pot costejar les teràpies i sense tractament no pot superar aquesta por. «Soc tècnica d’integració social i em dol que no hi hagi oportunitats per a persones en la meva situació», denuncia la jove.
Com a mesura temporal, li agradaria trobar una feina que li permetés teletreballar fins que aconseguís superar l’ansietat i sortir al carrer. Durant aquests últims mesos ha començat a fer les primeres passejades per un parc de la capital. Això sí, sempre va acompanyada de la seva parella o d’algun familiar. Encara no hi ha un acord sobre la definició del terme agorafòbia, però es manifesta com una por dels espais oberts. Aquesta tenerifenca va trigar uns quants anys a posar nom a això que li passava. Els primers símptomes van posar-se de manifest a l’escola, quan va començar a sentir mals de panxa sobtats. Després va experimentar altres limitacions, com per exemple problemes a l’hora d’agafar el transport públic. Sempre tenia una excusa o altra per no anar a classe. «Em vaig recloure completament, l’ansietat va dominar el meu entorn i vaig arribar a desenvolupar hipersensibilitat», explica.
El primer diagnòstic va arribar el 2017 a través d’una consulta privada amb un psicòleg. Ja era una malaltia reconeguda i, per tant, va aconseguir posar nom al que li passava. Tenir aquest diagnòstic no només li va servir com una justificació per a l’absentisme a classe, sinó que a més li va obrir les portes a drets com el reconeixement d’un 65% de discapacitat.
Petits avenços
Al principi, amb prou feines podia obrir la porta de casa per agafar el menjar que demanava a domicili. «Em causava molta ansietat veure una persona a fora», revela. Ara la situació ha millorat amb petits avenços en el dia a dia, però això no vol dir que estigui lliure de pors. «Estic molt condicionada perquè estic constantment preocupada de les meves sensacions i, tot i que he notat certes millores, em continua semblant que això no és vida», matisa.
La jove confessa que té certs «rituals» per poder afrontar els moments en què ha de sortir al carrer. Per exemple, li resulta impossible moure’s en transport públic i quan ha d’anar a una cita mèdica sempre es desplaça amb cotxe per garantir-se un lloc segur. «Sempre miro d’anar acompanyada, amb les claus a la mà i deixant el vehicle tan a prop som sigui possible de la porta de cada lloc», diu. Malgrat les dificultats, Alexandra Delgado no tira la tovallola.
La malaltia, però, no la limita només en l’aspecte físic i social. La jove explica que li ha costat malentesos amb la seva família perquè al principi no sabia identificar què tenia i deixava anar «excuses» per no sortir de casa. «Els deia coses com ara que el cotxe estava espatllat, i això els va provocar un sentiment de rebuig: pensaven que no els estimava», assenyala. Un temps després va prendre consciència de què passava i va pensar que valia més que sabessin les seves pors que no pas que pensessin que no els importava. I una vegada va assumir la seva condició, li va servir per conèixer altres persones que passaven pel mateix i tenir suport d’iguals. «L’agorafòbia et fan sentir com una persona diferent i incapaç, i veure que hi ha persones que passen pel mateix que tu és reconfortant. No et sents sol», indica.
Per a la jove, tenir una feina li proporcionaria estabilitat, rutina i la capacitat de mantenir el cap ocupat. «Fa 10 anys que em sento inútil i treballar em faria molt feliç», aclareix. Delgado assegura que la seva professió es pot desenvolupar a distància sense problema. De fet, ha tingut diverses entrevistes de feina amb unes quantes empreses de les Canàries i sempre li passa el mateix. «Em diuen que els agrada el meu perfil i quan els comento l’opció de teletreballar perden l’interès», assenyala. Segons diuen, deixen la feina a distància per a les persones que tenen limitacions físiques. «Com que es tracta d’una cosa mental, no ho acaben de visualitzar», indica.
Des del seu punt de vista, encara queda molt camí per recórrer pel que fa als problemes relacionats amb la salut mental. «Jo mateixa vaig haver d’anar a un psicòleg privat perquè la gestió del públic era nefasta i molt poc eficient», apunta. A més a més, considera que els pocs recursos que hi ha es limiten als que obliga la llei. No pretén teletreballar tota la vida. «És una cosa puntual, fins que aconsegueixi superar les pors i no m’impedeixin viure amb limitacions», explica.
