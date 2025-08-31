La importància de la salut ocular en la tornada a l’escola i a la feina
Quan reprenem les rutines, augmenta l’exposició a pantalles i llibres: descobreix com prevenir la fatiga visual, establir bons hàbits i garantir una visió saludable durant el curs
MUTUACAT
Quan arriba setembre, no només reprenem rutines laborals i escolars. També incrementem les hores davant pantalles i llibres. Per això, la salut ocular esdevé fonamental.
Fatiga visual digital
En primer lloc, cal destacar la fatiga visual digital, molt habitual amb l’ús intensiu d’ordinadors, tauletes i telèfons. Els símptomes més comuns són ulls secs, visió borrosa i mal de cap. Així mateix, poden aparèixer picor, llagrimeig i dificultat per enfocar. Tot plegat redueix la concentració i el rendiment diari.
Per prevenir-la, es recomana seguir la regla 20-20-20: cada 20 minuts, mirar un objecte a 20 peus (uns 6 metres) durant 20 segons. A més, és útil parpellejar sovint, ja que les pantalles redueixen la freqüència de parpelleig natural.
D’altra banda, setembre és un moment ideal per fer revisions oftalmològiques als infants. Durant el curs, necessiten una bona visió per llegir i concentrar-se. Problemes com la miopia, l’astigmatisme o la hipermetropia poden passar desapercebuts si no es controlen a temps en infants.
Per això, convé programar una revisió abans de començar l’escola o a principi de curs. Així, s’assegura un seguiment correcte i s’eviten dificultats d’aprenentatge relacionades amb la vista.
Higiene visual
A més, resulta essencial adoptar bones rutines d’higiene visual tant a l’escola com en els entorns laborals. Per exemple, mantenir una distància mínima d’uns 40 centímetres amb el llibre o la pantalla. També és recomanable utilitzar una llum adequada, preferiblement natural, i evitar reflexos directes.
Igualment, fer pauses regulars ajuda a reduir la tensió ocular. Per tant, aixecar-se cada hora i moure’s una mica és beneficiós per ulls i pel conjunt del cos.
Alimentació i protecció ocular
Finalment, una alimentació equilibrada contribueix a enfortir la salut visual. Les vitamines A, C i E, així com els àcids grassos omega-3, tenen un paper protector. Per exemple, pastanagues, cítrics, nous i peix blau en són bones fonts d’aquests nutrients.
En resum, setembre és sinònim de nova etapa i també d’oportunitat. Si cuidem la nostra vista amb prevenció, revisions i bons hàbits, millorarem rendiment i benestar.
A Mutuacat saben que una bona visió és clau per gaudir de cada etapa de la vida. Per això, les seves assegurances de salut ofereixen cobertures completes en oftalmologia i revisió preventiva, amb la garantia d’una atenció propera, ètica i de confiança. Si has trobat interessant aquest article, descobreix-ne més al blog de Mutuacat i continueu cuidant-vos cada dia.
