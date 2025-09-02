L'aire net, les dietes saludables i els vincles socials s'associen amb una menor inflamació en la infància
Un estudi liderat per ISGlobal mostra com l'entorn durant els primers anys de vida influeix en la regulació immunitària
ACN
Una millor qualitat de l'aire interior, la proximitat a espais naturals, una dieta saludable i una bona xarxa social s’associen a una inflamació menor i més ben regulada en la infància. Així ho mostra un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb INSERM - Université Grenoble Alpes. Els resultats, publicats a la revista Environment International, ofereixen noves perspectives sobre com les exposicions ambientals primerenques modelen la funció immunitària a llarg termini i la salut general. “Els resultats posen de manifest la importància d’aquests factors ambientals en la mitigació de la immunotoxicitat relacionada amb la salut infantil”, destaca investigadora Léa Maitre.
L'entorn en què els infants creixen juga un paper clau en la salut al llarg de la vida. L’exposoma es refereix al conjunt d’exposicions ambientals des de la concepció, incloent-hi factors com la contaminació de l'aire, la nutrició, l’estrès i el context social. Segons expliquen des del centre impulsat per la Fundació La Caixa, tot i que molts estudis han explorat com afecten els factors ambientals individuals a la salut infantil, pocs n’han analitzat l’impacte conjunt, especialment sobre la regulació del sistema immunitari, que és una via clau en el desenvolupament de malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis i els trastorns respiratoris.
L’estudi es basa en la cohort Human Early Life Exposome (HELIX), en el marc del projecte ATHLETE, que inclou 845 nens i nenes de sis cohorts de naixement poblacionals al Regne Unit (BiB), França (EDEN), Espanya (INMA), Lituània (KANC), Noruega (MoBa) i Grècia (RHEA).
“Hem investigat com una àmplia gamma d’exposicions ambientals prenatals i postnatals influeixen en la funció immunitària infantil i com aquests perfils immunitaris es relacionen amb la salut cardiometabòlica, respiratòria/al·lèrgica i del neurodesenvolupament”, explica Léa Maitre, coordinadora de l’Exposome Hub de l’ISGlobal i autora de l’estudi.
Els autors van examinar 91 exposicions ambientals diferents durant l’embaràs i la infància, com la contaminació de l’aire i els espais verds i blaus; exposicions interiors, com contaminants domèstics i agents químics; factors d’estil de vida, com la dieta, l’activitat física, el son i l’exposició al tabac; i indicadors socioeconòmics com el nivell educatiu dels pares, els ingressos i el suport social.
“Per avaluar la salut immunitària, vam analitzar tres nivells biològics a partir de les mostres de sang de cada infant: la composició dels glòbuls blancs, les concentracions de proteïnes plasmàtiques i la metilació de l’ADN en glòbuls blancs”, indica Ines Amine, investigadora de l’INSERM - Universitat Grenoble Alpes i primera autora de l’estudi.
Els investigadors van utilitzar models estadístics avançats per identificar ‘firmes’ immunitàries — patrons en el sistema immunitari — associats a un índex compost de salut que combina resultats respiratoris, metabòlics i cognitius.
Per això es va aplicar un algoritme de reducció d’alta dimensió, l’Anàlisi Canònica Generalitzada Regularitzada (RGCCA); un treball que es va dur a terme en col·laboració amb la Universitat París-Saclay, el CNRS i CentraleSupélec.
L’estudi va identificar en els nens i nenes tres tipus de signatures immunitàries relacionades amb una millor salut general. Dues d’aquestes es basaven en proteïnes sanguínies i mostraven nivells més baixos d’inflamació. El tercer patró, basat en glòbuls blancs, indicava un sistema immunitari més equilibrat i ben regulat.
Aquestes ‘signatures beneficioses’ es relacionaven amb exposicions ambientals específiques durant la infància: una millor qualitat de l’aire interior, proximitat a espais blaus (llacs, rius o costes), patrons alimentaris més saludables i major capital social (com ara participació social o suport familiar i comunitari).
“Millorar la qualitat de l’aire interior, fomentar dietes saludables, preservar l’accés als espais naturals i enfortir els sistemes de suport comunitari són estratègies viables que poden afavorir processos inflamatoris clau, amb una gran rellevància clínica per a la salut cardiometabòlica, respiratòria i del neurodesenvolupament en la infància”, conclou Maitre en declaracions recollides pel centre de recerca.
