Entrevista | Sílvia Caballol Psicòloga clínica i escriptora
«La ment, que hauria de ser un factor de protecció davant la malaltia, s'està convertint en factor de risc»
La psicòloga clínica i escriptora s'incorpora aquest setembre a la nòmina d'articulistes de les edicions impresa i digital de Regió7
Els interessos de la psicòloga clínica i escriptora Sílvia Caballol (Súria, 1983) són tan amplis, i l'audàcia amb què els aborda, tan genuïna, que seria un error desaprofitar-la com a comentarista d'actualitat a Regió7, com ella mateixa reconeix, el seu diari "de tota la vida". L'autora busca emocions des de la raó en qualsevol dels àmbits o esferes que explora: de la religió a la sexualitat, de les tècniques contra l'estrès a la literatura romàntica. Ah! I sí, és la dona de Xavier Novell, el bisbe de Solsona que va renunciar a aquesta posició per casar-se amb ella. A partir d'aquest setembre, Caballol s'incorpora a la nòmina d'articulistes de les edicions impresa i digital de Regió7, amb una columna i un vídeo de periodicitat quinzenal. En el següent diàleg, avança algunes de les qüestions que tractarà i amb quin to i quin estil ho farà al seu espai, "Ment i cos".
Ment i cos. Sabem tenir-ne cura?
Les dades i l'experiència ens mostren que no. El model de vida actual orienta els individus a la productivitat, afavorint l'individualisme, la competitivitat i el consumisme. De petits, ja a l'escola, es potencia l'aprenentatge de coneixements formals i el desenvolupament de la racionalitat. I quan ens fem grans ens adonem que no hem après allò més fonamental: entendre com funciona la ment, la part del cos on neix i mor la capacitat funcional, adaptativa, resolutiva i transcendent. No hem après tècniques de regulació emocional, d'afrontament dels problemes o de reestructuració cognitiva. La ment, que hauria de ser factor de protecció davant la malaltia física i mental, s'està convertint en factor de risc. Tanmateix, la ment és l'única porta d'accés al creixement personal, a l'autorealització, a la cerca del sentit de la vida i a la felicitat plena. I la majoria continuen sabent-ne ben poc del seu funcionament i enfronten la vida amb les úniques estratègies que, per defecte, tenim incorporades innatament: la supervivència i l'assaig i error.
Per què tothom té avui tanta pressa?
Per la idea obsessiva i fal·laç que el temps és finit i que cal aprofitar-lo al màxim. Ens hem convertit en addictes a la dopamina que el cos segrega davant la novetat. Devorem la vida cada vegada a més velocitat i necessitem inputs cada vegada més intensos i més estimulants. Les dades ens mostren diàriament les conseqüències devastadores del que alguns filòsofs anomenem "rapidació". Cal menys i de més qualitat, cal degustar cada moment, cada etapa i cada activitat per no acabar empatxats d'informació i d'experiències. Passejar pel bosc, llegir tranquil·lament un llibre o el diari, gaudir de temps de qualitat amb els nostres, cuidar les relacions afectives està en perill d'extinció i, paradoxalment, els fets ens demostren que aquest modus vivendi, pausat i serè, és més necessari que mai.
La ficció ajuda a entendre la realitat o la complica?
Ficció i realitat es retroalimenten entre si. La ficció es nodreix de la realitat sublimada per la creativitat humana. La realitat, alhora, es construeix a partir de les percepcions individuals. La realitat ens desafia, però no ens determina. El que ens determina és com abordem i processem aquesta realitat. Com deia Ramón y Cajal, "si ens ho proposem, tots podem esdevenir escultors de la nostra pròpia ment". I això sí que ho determinarà tot. Tinc la pretensió d'usar aquesta secció per aportar-vos les eines perquè pugueu treballar-vos com a escultors.
Els psicòlegs van al psicòleg?
És cert que els psicòlegs tenim un coneixement més ampli de la ment i la conducta humana i comptem amb recursos per comprendre i afrontar la vida. Hem adquirit tècniques de reestructuració eficients pel creixent personal i la gestió davant l'adversitat. Amb tot, també podem necessitar ajuda psicològica. En el nostre cas, però, cal que sigui un professional més especialitzat. Aprofito per dir que la psicologia hauria de formar part de la vida de tots, que hauria de ser tema curricular a les escoles i cabdal en l'educació integral de l'individu.
