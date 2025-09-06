Alimentació intuïtiva
Després de l’estiu convé evitar les autoimposicions de propòsits irreals amb el menjar i l’esport, aprendre a distingir si tenim gana real o un antull i fer exercici físic que ens agradi
He guanyat pes durant l’estiu. Com tantes altres persones, he tingut la sort de poder anar de vacances i el canvi de rutina m’ha impedit fer l’exercici que feia abans. I ara tinc un parell de quilograms més i les articulacions més robòtiques. És possible que tu estiguis igual i ara entris en aquesta dinàmica d’autoimposar-te propòsits de l’estil «per sopar només amanides o un iogurt», «aniré al gimnàs tres dies a la setmana», «començaré a sortir a córrer»... i altres clàssics que només et planteges quan veus que el número de la balança ha crescut lleugerament o que tens més papada que abans. Doncs bé, abans de llençar-te a fer propostes irreals, para un moment mentre et parlo de l’alimentació intuïtiva.
Aquest enfocament planteja una forma de fer força global perquè té en compte la salut física i la mental de forma bastant proporcional. La idea és fugir de les dietes, dels conceptes «aliment bo» i «aliment dolent», de l’exercici físic com a càstig, de passar fam... però tot això requereix un entrenament. La idea és que puguis menjar de tot, sense demonitzar aliments, però de forma coherent i equilibrada.
Partim de la base que hem de reaprendre a identificar les sensacions de gana i sacietat. Aquest punt és important per trobar un equilibri entre restringir quantitats, i quedar-nos amb gana, i atipar-nos en excés fins a trobar-nos incòmodes. A mi per assolir aquest nivell de consciència m’ha ajudat molt el dejuni intermitent. Sé que no és per tothom i en cap cas recomano practicar-ne de forma generalitzada, però si no pateixes de gastritis ni de cap trastorn de la conducta alimentària, pot ser una bona eina per aprendre a identificar quan tens gana real de quan tens un antull. Una pregunta que et pots fer quan notes ganes de menjar és: tens gana real o d’un tipus d’aliment en concret?
En relació amb aquests antulls hem de ser conscients que sovint tenen una causa. Per exemple, és comú tenir antulls de dolços o aliments greixosos la setmana abans del període, o bé quan estem sotmesos a un pic d’estrès o patim d’ansietat generalitzada. A partir d’aquí hem de prendre decisions que ens cuidin. Si veiem que els antulls són molt freqüents, potser hem de trobar eines per calmar el nostre sistema nerviós mitjançant eines de psicoteràpia preferiblement sota el consell d’un expert; també poder recórrer a adaptògens que ens ajudin a regular el cortisol en èpoques de més intensitat; i si són antulls puntuals, sol valdre més la pena simplement satisfer-los en lloc de buscar alternatives «saludables» que no ens acaben de satisfer.
Un altre pilar d’aquest enfocament intuïtiu és el de l’exercici físic; molta gent el veu com una eina incòmoda però necessària per assolir un objectiu o, pitjor, un càstig per compensar un suposat excés alimentari. L’alimentació intuïtiva et motiva a fer dues feines: la primera és buscar un tipus d’exercici que puguis gaudir com ara el ball, un esport que practiquessis de jove, una activitat en grup que et faci gaudir de la companyia... al cap hi ha la fi, el temps que dediques a fer exercici ha estat un temps que et dediquis a tu i on t’ho puguis passar bé. La segona feina que hem de fer és canviar la forma amb què veiem l’esport; no es tracta d’una eina per perdre pes, sinó d’una eina per mantenir-nos amb energia, per prevenir i/o tractar la pèrdua de força, certes mals articulars i la salut òssia que es va deteriorant amb el pas del temps.
Aquest enfocament implica treball individual, però una vegada has recuperat les ganes de moure’t i tornes a identificar les sensacions de gana i sacietat, la vida activa i sense restriccions és més fàcil.
