Un assaig amb quimio-immunoteràpia permet reduir les recaigudes després de la cirurgia en pacients amb càncer de pulmó
Els resultats de l'estudi es presenten al congrés més gran del món dedicat als tumors toràcics, que té lloc a Barcelona
Laura Fíguls (ACN)
Combinar quimioteràpia i immunoteràpia després de la cirurgia aconsegueix reduir les recaigudes en pacients amb càncer de pulmó no microcític -el més habitual-, segons els resultats preliminars de l’assaig NADIM Adjuvant. Els resultats s’han presentat al Congrés mundial de càncer de pulmó (WCLC, sigla en anglès), que té lloc aquests dies a Fira Barcelona Gran Via. L’estudi, del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GEPC), s’ha fet en 30 hospitals de l’Estat i hi han participat 206 pacients. El càncer de pulmó no microcític representa el 85% dels tumors pulmonars i, encara que s’operi en estadis locals, té una taxa de recaigudes alta, fins i tot quan s’ha extirpat completament. Els resultats s'han de consolidar amb el seguiment de cinc anys.
Els primers resultats de NADIM Adjuvant mostren que administrar immunoteràpia combinada amb la quimioteràpia com a tractament adjuvant -posterior a la cirurgia- en pacients amb càncer de pulmó no microcític en estadis localment avançats redueix les recaigudes: després de tres anys de seguiment, el 20,4% dels pacients tractats amb aquesta combinació havia recaigut, davant el 39% dels que havien rebut només quimioteràpia.
A més, el risc de recaiguda associada al càncer va ser pràcticament la meitat en pacients que van rebre quimio i immunoteràpia en comparació amb els altres pacients.
Pel que fa a la seguretat, l’estudi mostra que incorporar la immunoteràpia incrementa els efectes adversos: una mica més del 25% dels pacients en va patir, pel 14% del grup que només van rebre quimioteràpia. Tot i això, els especialistes asseguren que els efectes van ser “manejables” i que el balanç entre riscs i beneficis és “clarament positiu” per als pacients.
L’estudi s’emmarca en els treballs del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó per reduir la taxa de recaigudes en aquests pacients després de la cirurgia. En declaracions als periodistes durant el congrés, el president del GECP i investigador principal de l’estudi, el doctor Mariano Provencio, ha explicat que els pacients operats per càncer de pulmó tenen un percentatge elevat que la malaltia torni a aparèixer respecte a altres pacients i ha indicat que la possibilitat de recidiva (recaiguda) se situa al voltant del 40-50% en molts casos. “Necessitàvem estratègies que anessin més enllà de l’operació i de la quimioteràpia estàndard”, assenyala en la nota de premsa del GECP.
Provencio indica que si es confirmen les millores en supervivència lliure de la malaltia i supervivència global, l’estudi “podria redefinir l’estàndard del tractament adjuvant en càncer de pulmó”. Amb tot, els investigadors puntualitzen que caldrà esperar com a mínim el seguiment de cinc anys per confirmar els beneficis a llarg termini, però parlen de resultats “esperançadors”.
En el marc del congrés, el grup de recerca clínica GECP -format per més de 700 especialistes, entre oncòlegs, cirurgians toràcics, radioterapeutes i investigadors de prop de 200 centres públics i privats de l’estat espanyol- ha atès els periodistes per explicar els resultats de NADIM Adjuvant, facilitar dades sobre la incidència i la mortalitat del càncer de pulmó i conscienciar sobre la importància de reduir el consum de tabac en la societat.
7.000 especialistes internacionals
El WCLC, que va començar dissabte i acabarà dimarts al recinte firal de l'Hospitalet de Llobregat, és el congrés més gran del món dedicat al càncer de pulmó i a altres tumors toràcics. El congrés reuneix uns 7.000 investigadors, metges i especialistes de més de 100 països i s’hi presenten nombrosos resultats d’estudis i assaigs clínics per incrementar el coneixement sobre el càncer de pulmó, així com la conscienciació davant la malaltia.
