Per primera vegada en la història, ja hi ha més nens obesos que amb problemes de desnutrició
El sobrepès afecta un de cada deu menors en edat escolar o adolescents, a causa de l’expansió del menjar ràpid i ultraprocessat
Patricia Martín
L'obesitat infantil ha superat, per primera vegada al món, el greu problema de la desnutrició en els infants, a causa de les fams, segons un informe que UNICEF ha publicat aquest dimecres, amb dades recopilades en 190 països. Actualment, l’obesitat afecta 188 milions de nens i nenes en edat escolar i adolescents, un de cada deu, tot i que el sobrepès està relacionat amb múltiples malalties que poden ser mortals. És un dels grans problemes de les societats actuals.
Segons l’informe Alimentant el negoci: Com els entorns alimentaris posen en perill el benestar de la infància, la prevalença del baix pes entre menors de 5 a 19 anys s’ha reduït des de l’any 2000, passant de prop del 13% al 9,2%. Per contra, l’índex d’obesitat ha augmentat d’un 3% a un 9,4%. Per tant, segons aquest estudi, actualment l’obesitat supera el baix pes a totes les regions del món, excepte a l’Àfrica Subsahariana i l’Àsia Meridional.
L’informe revela, a més, que diverses illes del Pacífic presenten l’índex més alt. En la població infantil i juvenil, arriba al 38% a Niue, al 37% a les Illes Cook i al 33% a Nauru. Aquests nivells, que en tots els casos s’han duplicat des de l’any 2000, es deuen, segons UNICEF, “a l’abandonament dels hàbits alimentaris tradicionals en favor del consum d’aliments d’alta densitat energètica, barats i importats”.
Els alts nivells d’obesitat també es donen en països d’ingressos alts. Per exemple, a Xile, el 27% dels nens i nenes d’entre 5 i 19 anys pateixen sobrepès, i aquesta xifra arriba al 21% als Estats Units i als Emirats Àrabs Units.
La malnutrició
“Quan parlem de malnutrició, ja no ens referim només als nens i nenes amb baix pes”, sentencia Catherine Russell, directora executiva d’UNICEF. “L’obesitat és un problema cada vegada més alarmant que pot tenir conseqüències negatives per a la salut i el desenvolupament de la infància. Els aliments ultraprocessats estan desplaçant cada vegada més el consum de fruita, verdura i proteïnes, en un període de la vida en què la nutrició és essencial per al creixement, el desenvolupament cognitiu i la salut mental dels nens i nenes”.
Als països d’ingressos baixos, tot i que la desnutrició aguda continua sent un greu problema entre els menors de cinc anys, la prevalença del sobrepès i l’obesitat també està augmentant entre els infants en edat escolar i adolescents.
El problema és que l’obesitat augmenta el risc de desenvolupar resistència a la insulina i hipertensió arterial, així com diabetis de tipus 2, malalties cardiovasculars i determinats tipus de càncer. A més, l’alimentació dels nens no és una elecció personal, sinó que ve determinada per l’entorn on viuen i, en concret, el sobrepès està relacionat amb el consum d’aliments ultraprocessats i menjar ràpid, que contenen altes quantitats de sucre, midó refinat, sal, greixos no saludables i additius.
La publicitat
Aquests productes són avui dia molt presents a les botigues, els aniversaris infantils i la publicitat. Per exemple, en una enquesta feta l’any passat a través de la plataforma U-Report d’UNICEF, amb la participació de 64.000 joves d’entre 13 i 24 anys de més de 170 països, el 75% dels enquestats va veure anuncis de begudes ensucrades, aperitius o menjar ràpid durant la setmana anterior, i el 60% va admetre que havien incrementat les seves ganes de consumir aquests productes. Fins i tot als països afectats per conflictes, el percentatge de joves que va afirmar estar exposat a aquest tipus de publicitat arriba al 68%.
Davant d’això, l’informe d’UNICEF destaca polítiques positives preses per alguns governs, entre ells l’espanyol. L’ONG esmenta com a exemple positiu el Reial Decret de Menjadors Escolars, que aquest curs garantirà menús equilibrats i saludables a tots els centres educatius, amb fruita i verdures diàries i el veto a aliments amb excés de sucre, sal o greixos saturats.
