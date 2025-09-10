La tornada a l'escola i la batalla de sempre: com prevenir i tractar els polls
Cada setembre reapareix la pediculosi a les aules. Més enllà dels mites, la clau està en la detecció precoç, el tractament correcte i la col·laboració entre famílies i escoles
Redacció
Amb l’arribada del setembre i la tornada a les aules, es reactiva un fenomen recurrent en pediatria comunitària: la pediculosi. Els polls del cap (Pediculus humanus capitis) són paràsits que es transmeten principalment pel contacte directe entre caps, circumstància molt habitual en l’entorn escolar. Lluny dels mites que encara circulen, la infestació no guarda cap relació amb la manca d’higiene ni amb el tipus de cabell.
La millor estratègia per prevenir i detectar oportunament una infestació implica revisar sovint el cabell, especialment la zona de la nuca i darrere les orelles, on els polls són més habituals. Utilitzar una llemenera de qualitat, preferiblement de metall amb estries, és clau si se sospita infecció. El cabell ha d’estar humit per frenar el moviment dels polls, i és útil col·locar un drap blanc sobre les espatlles per veure millor si apareixen adults o llavors.
Si es detecten polls o llémenes, és necessari aplicar un tractament específic seguint amb rigor les instruccions del producte. Els tractaments amb permetrina han estat habituals, però la resistència dels polls ha fet que els insecticides a base de silicones o olis naturals guanyin protagonisme, ja que asfixien els paràsits i són més segurs, fins i tot per a nadons de més d’un any i dones embarassades; no obstant això, cal insistir en el pentinat amb llemenera cada dos dies durant una setmana per eliminar els polls morts i les llémenes persistents.
Els remeis casolans, com el vinagre, poden ajudar a desenganxar les llémenes, però no substitueixen el tractament farmacològic. Pel que fa a l’ús d’olis essencials amb efecte repel·lent, com el d’arbre de te, les evidències científiques encara són limitades, i s’han de considerar només com a mesura complementària.
El control de la pediculosi requereix també un component comunitari. Informar l’escola i les famílies de l’entorn immediat és imprescindible per evitar infestacions repetides. La manca de comunicació genera cadenes de contagi difícils de trencar i retarda la resolució del problema.
