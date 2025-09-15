Opinió | Tendències de salut
Nieves Salinas
Auge de suplements vitamínics entre les dones de 40 a 60 anys
El sector de la salut natural, amb més de 2.200 botigues a Espanya, va registrar l’any passat una facturació de 550 milions d’euros i espera disparar les seves vendes davant el recent ‘boom’.
Fa unes dècades els herbolaris estaven vinculats, gairebé exclusivament, a plantes medicinals. Avui, inclouen un ventall molt més ampli: suplements, alimentació bio, cosmètica natural, productes sense gluten, nutrició esportiva... El consumidor busca ara cuidar-se "de manera integral. Fa anys l’interès se centrava en l’àmbit dietètic i el terapèutic, avui parlem d’autocura, prevenció i benestar". És l’anàlisi del moment, magnífic d’acord amb les seves pròpies dades, que viu el sector, per part d’Herbolario Navarro, referents nacional del sector de la salut natural i l’alimentació ecològica, amb una xarxa de més de 70 botigues repartides per tot Espanya. L’última, oberta aquest mateix setembre en el Centre Comercial Westfield La Maquinista, a Barcelona.
El volum de negoci de les botigues especialitzades en dietètica i herbolaris es va situar en uns 550 milions d’euros el 2024, una xifra que representa un creixement del 2% respecte a l’exercici precedent, segons les dades de l’Observatori Sectorial DBK d’Informa. A les lleixes, el més venut són els complements alimentaris –prop del 39% del mercat total–, i el segueixen els aliments dietètics (29%), els productes per a les dietes hipocalòriques (15%), les herbes medicinals (8%) i la cosmètica natural (7%).
Lluny de quedar-se estancats, els herbolaris s’han adaptat a temps en què el mercat de productes naturals a Espanya ha experimentat un creixement extraordinari, assenyala la web de consultoria modelosdeplandenegocios.com. En el sector operen unes 2.200 botigues de dietètiques i herbolaris.
Darrere d’aquest auge hi ha dos perfils de consumidors, bàsicament dones: les de la generació X (d’entre 45 i 60 anys), a les portes de la premenopausa i de la menopausa, i les de mil·lennistes (entre 29 i 44 anys) i generació Z (entre 13 i 28 anys). Mentre les primeres, arrossegades pel boca-orella, han recorregut als herbolaris per comprar productes que alleugen els símptomes de la seva fase vital (boira mental, insomni, acaloraments, cortisol o inflamació), com ara l’exitós ashwagandha, el segon grup busquen en aquestes botigues bàsicament cosmètica neta.
Myriam S. és una de les clientes d’aquests establiments. Recent, precisa. El col·lagen marí és la seva última adquisició. ¿Per què va començar a prendre’l? La menopausa en va tenir la culpa. O l’entrada en una etapa en què els nivells d’estrògens cauen dràsticament, i aquest canvi hormonal pot afectar directament la densitat òssia. Els estrògens ajuden a mantenir la massa òssia. Si disminueixen, augmenta el risc de desenvolupar osteoporosi, una malaltia en la qual els ossos es debiliten i es tornen més fràgils.
L’osteoporosi és una de les principals causes de fractures en dones postmenopàusiques. A la Myriam, amb 50 anys, és clar, li preocupava la salut dels seus ossos. Admet que quan va plantejar a la seva metgessa de capçalera la seva preocupació per la menopausa i l’opció de prendre un suplement la doctora li va dir que endavant. Això sí, quan aquesta qüestió la va traslladar a la substituta de la seva metgessa, aquesta li va dir que prendre complements "no valia per a res".
Alimentació ecològica
La Myriam segueix amb el seu col·lagen. És la manera d’assegurar-se que obté prou calci i vitamina, li van explicar a la botiga de Madrid a què va acudir. L’ha de prendre dos o tres mesos seguits i fer una pausa. Després, continuar amb omega-3. "Arriba una edat i cal cuidar-se. En el centre de salut em parlaven de llet, molt formatge, calci... però algunes amigues van a herbolaris i m’ho van recomanar. Costa, sí, però vull cuidar-me", assegura.
El director general d’Herbolario Navarro, José Navarro, explica que els productes amb més demanda són els vinculats amb "l’alimentació ecològica i els complements alimentaris", així com "la nutrició esportiva i la cosmètica natural".
Els complements alimentaris per al sistema immune, la microbiota o l’energia continuen sent molt rellevants, "tot i que també depèn de l’estació o temporada de l’any en la qual ens trobem", afegeixen des d’aquesta cadena amb més de 250 anys d’història.
