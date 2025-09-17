L’excés de fàrmacs posa en risc l’eficàcia dels antibiòtics
Un estudi revela que la polimedicació pot afavorir la resistència antimicrobiana a través de fàrmacs quotidians com l’ibuprofèn o el paracetamol
Redacció
La polimedicació és una imatge quotidiana a moltes llars i residències geriàtriques: pastillers plens, tractaments complexos i la necessitat de combinar diversos medicaments per controlar malalties cròniques. A mesura que la població envelleix, cada vegada més persones grans prenen vuit, nou o més fàrmacs al dia. Aquesta pràctica és sovint inevitable i beneficiosa, però també comporta riscos ocults que la ciència comença a posar sobre la taula.
En un estudi publicat recentment s'ha descobert que alguns medicaments no antibiòtics, àmpliament utilitzats i considerats segurs, poden influir en l’aparició de resistència antimicrobiana quan conviuen amb antibiòtics. La investigació, publicada a la revista npj Antimicrobials & Resistance, se centra en nou fàrmacs habituals, entre ells l’ibuprofèn, el paracetamol i el diclofenac.
Els investigadors van exposar soques d’Escherichia coli, un bacteri responsable de moltes infeccions urinàries, a aquests fàrmacs combinats amb ciprofloxacina, un antibiòtic molt usat. El resultat va ser sorprenent: a concentracions similars a les que s’assoleixen a l’intestí humà, alguns medicaments d’ús comú van augmentar la freqüència de mutacions bacterianes i van generar soques amb alta resistència a la ciprofloxacina. Encara més alarmant, quan els bacteris estaven exposats a dos medicaments no antibiòtics alhora, la resistència es multiplicava i s’estenia a altres famílies d’antibiòtics.
Els mecanismes darrere d’aquest fenomen inclouen mutacions en gens com GyrA, MarR i AcrR, que activen bombes d’eflux: sistemes que permeten als bacteris expulsar els fàrmacs del seu interior i sobreviure en entorns hostils. És un mecanisme d’adaptació ràpid que ofereix a les bacteris l’oportunitat de resistir fins que acumulen mutacions estables.
Problemàtica per a la gent gran
Les residències i centres sociosanitaris són un escenari especialment vulnerable. Les persones grans consumeixen múltiples medicaments per a les seves patologies cròniques i a més a més, reben antibiòtics amb freqüència per infeccions respiratòries o urinàries. Aquesta combinació crea un terreny fèrtil perquè els bacteris desenvolupin resistències.
Segons els autors, el problema no és prendre un ibuprofèn o un paracetamol puntual, sinó la convivència constant de molts fàrmacs en un mateix organisme —la polimedicació— i la seva interacció amb els antibiòtics. “No qüestionem la necessitat d’aquests tractaments”, assenyalen, “però cal tenir en compte que les combinacions poden afavorir mecanismes bacterians de resistència que acaben posant en perill l’eficàcia dels antibiòtics.”
Repensar la manera de prescriure
S’estima que la resistència als antibiòtics ja provoca prop de cinc milions de morts cada any al món, i la seva expansió supera la velocitat amb què es desenvolupen nous fàrmacs. L’aportació d’aquest estudi és recordar que el problema no depèn únicament de l’abús d’antibiòtics, sinó també de la manera com combinem els tractaments en pacients polimedicats.
Per als professionals de la salut, això implica mirar més enllà de cada medicament individual i considerar els efectes de les combinacions. Per als pacients i famílies, significa comprendre que les pastilles que acompanyen el dia a dia tenen impactes que van més enllà de la seva acció immediata.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025