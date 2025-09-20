Cuida’t
Tots els passatgers d'un avió sense fruits secs per l'al·lèrgia d'un sol viatger: no era un caprici, perillava la seva vida
Hi ha persones que poden veure amenaçada la seva supervivència per la simple presència d’un al·lergen. Per això, és important seguir les seves peticions per donar-los seguretat
Aquest estiu vaig tenir la sort d’anar de vacances i vaig viure una situació interessant a l’avió. Resulta que hi havia un nen amb una al·lèrgia tan greu als fruits secs que la tripulació ens va anunciar a la resta dels passatgers que no es vendrien aliments amb aquest grup d’ingredients i ens va demanar no consumir res que en pogués contenir. Darrere meu hi havia unes noies que es van indignar, però hem de comprendre que hi ha persones per qui un ingredient tan comú com un cacauet pot causar-los la mort amb un simple i lleu contacte.
Recordem que les al·lèrgies són una resposta immunitària exagerada per la presència d’un element generalment innocu. Per alguna raó, encara per descobrir, hi ha persones que identifiquen un ingredient o component de l’entorn com quelcom estrany i perillós, causant una simptomatologia d’inflamació local o generalitzada davant del seu contacte. Pot ser que aquesta simptomatologia inclogui l’aparició d’urticària a la pell, ulls o gola inflamats i, en el pitjor dels casos, un xoc anafilàctic.
Hi ha persones que tenen reaccions lleus fàcilment tractables amb un antihistamínic suau, però per a algunes altres la simple presència del seu al·lergen és una amenaça real a la seva supervivència. Per a aquest nen que vam trobar a l’avió, era així.
Ara imagina que ets una d’aquestes persones. Qualsevol contaminació creuada et pot matar, per la qual cosa sortir a menjar fora és un risc a la teva vida. Viatjar es converteix en una experiència completament diferent i probablement hauràs de basar els teus àpats en aliments envasats que declarin que no hi ha traces del teu al·lergen. Haver de dur sempre la teva carmanyola i l’injector d’epinefrina a la bossa, haver de fer mil preguntes i advertències als restaurants on vas, renunciar a dinars d’empresa, sopars amb amics... Imagina la frustració de tenir una al·lèrgia prou potent com per haver de prohibir el consum d’aliments amb fruits secs a tot un avió sencer. En casos com aquest, una al·lèrgia deixa de ser una simple disfunció immunològica i passa a ser una alteració que afecta la teva salut mental per com t’obliga a relacionar-te amb el món.
Tenim tan normalitzades les al·lèrgies que a vegades oblidem que poden limitar de forma tan intensa les decisions que pren una persona. I és cert que els casos tan extrems no són els més freqüents, però justament per això hauríem de ser capaços de ser comprensius i de prendre totes les precaucions quan en trobem un per fer-los la vida una mica més fàcil a les persones que els pateixen.
Així que si coneixes a algú amb una al·lèrgia extrema et recomano fer cas sempre de les seves advertències i peticions, ja no per evitar-los una contaminació creuada que els causi una reacció, sinó per donar-los seguretat i calma per poder gaudir de l’experiència que hàgiu decidit compartir. Perquè en casos com aquest, l’angoixa és tan constant que el simple fet de saber que algú s’està esforçant per mantenir-te sa i estalvi és una de les majors mostres d’afecte.
I si ets tu qui pateix una al·lèrgia tan severa, recorda que per davant de tot està la teva vida i que no t’hauries de sentir malament per demanar precaució a la resta de la gent que t’envolta. Nosaltres podrem menjar fruits secs quan baixem de l’avió, però l’important és que tu viatgis tranquil.
