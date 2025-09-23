L’Agència Espanyola de Medicaments nega relació causal entre el paracetamol durant l’embaràs i l’autisme
L’agència europea subratlla que “l’ús del paracetamol durant l’embaràs no canvia a la UE”
ACN
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha recordat aquest dimarts que no existeix evidència que relacioni causalment l’ús de paracetamol durant l’embaràs amb l’autisme en nens, de forma que les embarassades poden seguir utilitzant aquest medicament quan sigui necessari sempre seguint la recomanació d’utilitzar la dosi més baixa possible que redueixi el dolor o la febre i utilitzant-la el menor temps possible. També l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) ha emès un comunicat remarcant que durant l'embaràs es poden utilitzar medicaments amb paracetamol. "L'ús del paracetamol durant l'embaràs no canvia a la UE", ha indicat l'organisme.
El 22 de setembre, la FDA d’Estats Units (Food and Drug Administration) va publicar una nota de premsa anunciant que reflectirà en la informació del medicament la possible associació entre l’ús de paracetamol durant l’embaràs i diagnòstics posteriors d’autisme o trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en els fills. L’AEMPS remarca que la mateixa comunicació de l’organisme estatunidenc subratlla que no s’ha establert una relació causal i recorda que el tractament de la febre durant l’embaràs pot ser necessari en determinats casos.
L’agència espanyola recorda que el 2019, el Comitè per a l’Avaluació de Riscos en Farmacovigilància de l’Agència Europea de Medicaments va revisar un senyal de seguretat sobre el possible impacte de l’ús de paracetamol durant l’embaràs en el neurodesenvolupament dels nens i va concloure que l’evidència disponible no era concloent. Es va actualitzar la informació dels medicaments en aquest sentit.
Finalment, l’AEMPS recorda que la supervisió de la seguretat dels medicaments que contenen paracetamol és contínua.
"A la UE, el paracetamol pot fer-se servir per reduir el dolor o la febre durant l'embaràs si existeix una necessitat clínica. Actualment, no hi ha noves evidències que requereixin modificar les recomanacions vigents a la UE sobre el seu ús", han subratllat des de l'EMA.
En aquest sentit, l'agència ha indicat que les dones embarassades han de consultar "a un professional de la salut si tenen dubtes sobre qualsevol medicament", però ha recordat que les dades demostren que l'ús del paracetamol durant la gestació "no suposa un risc de malformacions en el fetus en desenvolupament ni en els nadons".
"Quan sigui necessari, el paracetamol podrà utilitzar-se durant l'embaràs. Com amb qualsevol medicament per a tractaments aguts, s'ha d'utilitzar en la dosi efectiva més baixa, durant el menor temps possible i amb la menor freqüència possible", ha conclòs l'EMA.
