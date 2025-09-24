Educació
L'edifici FUB2 acollirà una jornada pionera per afrontar el reptes de la dependència
És la primera edició d'un cicle de ponències que impulsa la Universitat de Vic i la UManresa
Redacció
L’edifici FUB2 de la UManresa serà divendres un punt de trobada amb l’objectiu de d’oferir un espai de reflexió i treball davant la complexitat dels reptes vinculats a la dependència i cronicitat. Serà la primera edició d’unes jornades adreçades a investigadors acadèmics, però també a empreses, associacions, administracions públiques i persones cuidadores. El cicle de xerrades l'impulsa la UVic i la UManresa.
El programa a Manresa inclou una taula rodona, amb ponents encara per confirmar, i també unes taules de treball. En aquestes segones, es debatrà sobre multitud de temes com: la reducció de les llistes en valoració de dependència, la interoperabilitat de dades salut-social, un pipeline assistencial i de gestió integral de casos, d'enfortir el rol de les persones cuidadores i de la relació entre la realitat urbana i de l'habitatge en el futur de la dependència i cronicitat.
La voluntat d’aquest esdeveniment, que demà tindrà lloc al Paraninf de la UVic-UCC, és que en sorgeixin grups de treball i iniciatives amb continuïtat més enllà de la jornada. Un objectiu que pretenen aconseguir mitjançant ponents de qualitat i converses enriquidores entre professionals del sector i autoritats acadèmiques.
