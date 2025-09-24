Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació

L'edifici FUB2 acollirà una jornada pionera per afrontar el reptes de la dependència

És la primera edició d'un cicle de ponències que impulsa la Universitat de Vic i la UManresa

El cicle reunirà professionals del sector i autoritats acadèmiques

El cicle reunirà professionals del sector i autoritats acadèmiques / UManresa

Redacció

Manresa

L’edifici FUB2 de la UManresa serà divendres un punt de trobada amb l’objectiu de d’oferir un espai de reflexió i treball davant la complexitat dels reptes vinculats a la dependència i cronicitat. Serà la primera edició d’unes jornades adreçades a investigadors acadèmics, però també a empreses, associacions, administracions públiques i persones cuidadores. El cicle de xerrades l'impulsa la UVic i la UManresa.

El programa a Manresa inclou una taula rodona, amb ponents encara per confirmar, i també unes taules de treball. En aquestes segones, es debatrà sobre multitud de temes com: la reducció de les llistes en valoració de dependència, la interoperabilitat de dades salut-social, un pipeline assistencial i de gestió integral de casos, d'enfortir el rol de les persones cuidadores i de la relació entre la realitat urbana i de l'habitatge en el futur de la dependència i cronicitat.

La voluntat d’aquest esdeveniment, que demà tindrà lloc al Paraninf de la UVic-UCC, és que en sorgeixin grups de treball i iniciatives amb continuïtat més enllà de la jornada. Un objectiu que pretenen aconseguir mitjançant ponents de qualitat i converses enriquidores entre professionals del sector i autoritats acadèmiques.

