El paper clau del sòl pelvià durant la menopausa
Els canvis hormonals de la menopausa afecten el sòl pelvià, però exercicis com els de Kegel i altres estratègies poden prevenir molèsties i millorar la qualitat de vida
MUTUACAT
La menopausa no és només una etapa de pèrdues, sinó també una transformació que obre un nou cicle vital. Tanmateix, els canvis hormonals que comporta influeixen en molts aspectes de la salut de les dones, i un dels més determinants és el sòl pelvià.
Importància del sòl pelvià
Aquest conjunt de músculs, lligaments i teixits té la funció de sostenir òrgans com la bufeta, l’úter i el recte. A més, juga un paper fonamental en la continència urinària i fecal, en la sexualitat i fins i tot en la postura corporal. Per això, la seva cura és recomanable en totes les etapes de la vida, i especialment durant la menopausa.
La reducció d’estrògens pròpia d’aquest període vital provoca pèrdua d’elasticitat i de força muscular, fet que pot derivar en incontinència, sequedat vaginal o prolapses. També fa que la mucosa vaginal sigui més fràgil, afavorint molèsties i infeccions recurrents. Tot i així, aquests efectes no són inevitables: la prevenció i uns hàbits adequats poden marcar la diferència.
Exercicis de Kegel
Entre les estratègies més senzilles i efectives destaquen els exercicis de Kegel, basats a contraure i relaxar els músculs del sòl pelvià. La seva pràctica regular reforça la musculatura, millora el control urinari i aporta beneficis addicionals com una millor circulació local, més sensibilitat sexual i un augment de la confiança corporal.
Altres opcions inclouen la fisioteràpia especialitzada, la teràpia hormonal local per reduir la sequedat i consells d’estil de vida com mantenir un pes saludable, evitar el restrenyiment i practicar activitat física de baix impacte.
Els especialistes coincideixen que la menopausa no ha de suposar una pèrdua de qualitat de vida. Al contrari, pot esdevenir una oportunitat per cuidar-se i prioritzar la salut integral, donant al sòl pelvià l’atenció que mereix.
El sòl pelvià, sovint oblidat, mereix una atenció especial en totes les etapes. Durant la menopausa, la seva cura és essencial per a la salut integral.
A Mutuacat treballen perquè gaudeixis d’una vida saludable en totes les etapes. Descobreix més articles al blog de la seva pàgina web i coneix les nostres assegurances de salut, dissenyades per acompanyar-te amb proximitat, rigor i confiança.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església