Rentar-te les dents abans o després d'esmorzar? Això diu la ciència
Diversos estudis aporten llum a un dubte que preocupa a moltes llars. Fer-ho en despertar-te o després de l'esmorzar té efectes diferents
Quan és millor rentar-se les dents, abans o després d’esmorzar? Diversos estudis científics han aportat dades que ajuden a comprendre els beneficis de rentar-se les dents al matí i et poden acabar de fer escollir una de les dues opcions. És la que fas tu?
Beneficis de rentar-se les dents al matí
Durant la nit, la producció de saliva disminueix, creant un ambient propici per a la proliferació de bacteris. Rentar-se les dents en despertar-se ajuda a:
- Eliminar bacteris acumulats: La disminució de la producció de saliva durant la nit permet que els bacteris es multipliquin. Rentar-se les dents al matí elimina aquests bacteris, reduint el risc de càries i mal alè.
- Prevenir la formació de placa: La placa dental es forma quan els bacteris acumulats en la boca interactuen amb els sucres dels aliments. Rentar-se les dents al matí ajuda a eliminar aquests bacteris i sucres, prevenint la formació de placa.
- Protegir l'esmalt dental: Rentar-se les dents al matí crea una capa de fluor que ajuda a protegir l'esmalt dental dels àcids presents en els aliments del matí.
I què passa si em vull rentar les dents després de menjar?
Rentar-se les dents després de menjar és una pràctica comuna, però cal tenir en compte el tipus d'aliment consumit:
Aliments àcids
Consumir aliments àcids com suc de taronja, llimona o cafè amb llimona pot baixar el pH de la saliva, debilitant temporalment l'esmalt dental. En aquests casos, és recomanable esperar uns 30 minuts abans de rentar-se les dents per permetre que la saliva neutralitzi l'acidesa i protegir l'esmalt.
Fruita i sucs:
- Taronges, mandarines, llimones, llimes
- Kiwis
- Pinya
- Sucs naturals d’aquestes fruites
Begudes
- Cafè amb llimona
- Tè amb llimona
- Refrescos i begudes carbonatades
- Begudes energètiques o isotòniques amb àcid cítric
Aliments poc àcids
Si els aliments consumits no són àcids, rentar-se les dents immediatament després de menjar és segur i ajuda a eliminar restes de menjar i bacteris.
Estudis científics rellevants
Diversos estudis han investigat l'efecte del moment del raspallat sobre el pH salival i la salut dental:
- Estudi amb alumnes de primària: Un estudi realitzat amb alumnes de primària va mostrar que el pH salival era més alt quan els estudiants es raspallaven les dents abans de menjar, comparat amb després de menjar. Els autors van concloure que raspallar-se les dents abans de menjar pot ajudar a mantenir un ambient oral més segur.
- Estudi amb adults majors: Una altra investigació va demostrar que raspallar-se les dents 5 minuts després de menjar pot retornar el pH salival a nivells normals. Tanmateix, no es va observar una diferència significativa en el pH salival entre raspallar-se les dents a intervals de 5, 30 i 60 minuts després de menjar.
- Estudi sobre la capacitat tampó de la saliva: Un estudi va analitzar el paper de la saliva abans i després del raspallat. Els resultats van suggerir que raspallar-se les dents pot augmentar la capacitat de la saliva per neutralitzar l'acidesa i protegir l'esmalt dental.
Conclusió
Rentar-se les dents al matí, especialment abans de l'esmorzar, ofereix diversos beneficis per a la salut dental, com eliminar bacteris acumulats, prevenir la formació de placa i protegir l'esmalt dental. Si prefereixes raspallar-te les dents després de menjar, és important tenir en compte el tipus d'aliment consumit i esperar uns 30 minuts després de menjar aliments àcids per protegir l'esmalt. Incorporar aquestes pràctiques a la teva rutina diària pot contribuir a mantenir una boca sana i protegida.
