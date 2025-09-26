Aquests son els indicadors més comuns que revelen que podries patir Parkinson
Especialistes del Clínic de Barcelona i de la Societat Catalana de Neurologia remarquen que alguns símptomes no motors —com el restrenyiment, la pèrdua d’olfacte o els trastorns del son— poden avançar-se 5-10 anys als tremolors típics
Redacció
El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l’Alzheimer. Tot i que sovint s’associa amb els tremolors de repòs o les dificultats motores, la investigació científica destaca que hi ha marcadors precoços que poden aparèixer fins a una dècada abans del diagnòstic.
Símptomes que poden alertar abans dels tremolors
La doctora Maria José Martí, directora de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l’Hospital Clínic de Barcelona, explica que molts pacients passen per alt senyals inicials que, tanmateix, són determinants:
- Restrenyiment crònic, present fins al 80% dels casos.
- Depressió i ansietat, especialment freqüents en dones.
- Pèrdua d’olfacte.
- Trastorns del son.
- Disfunció sexual.
- Excés de saliva.
Segons els especialistes, entre un 30 i un 40% dels pacients no presenten tremolors, de manera que aquests altres indicadors poden ser l’única pista per a la detecció precoç.
La importància de diagnosticar aviat
Com passa amb altres malalties neurodegeneratives, detectar el Parkinson a les primeres fases millora l’eficàcia dels tractaments i el maneig dels símptomes. L’origen de la patologia està lligat a una combinació de factors genètics i d’envelliment, tot i que també es continua estudiant el paper de factors ambientals.
Un repte per al futur
El doctor Javier Pagonabarraga, coordinador del Grup de Trastorns del Moviment de la Societat Espanyola de Neurologia, assenyala que encara hi ha resultats contradictoris sobre com influeixen l’entorn i els hàbits en el risc de desenvolupar la malaltia. Tot i això, insisteix en la necessitat de conèixer i reconèixer els símptomes inicials.
A Catalunya, els experts alerten que la informació i la sensibilització són claus perquè la població pugui identificar aquests senyals precoços i consultar a temps els serveis de neurologia. Detectar-los abans que apareguin els tremolors pot marcar una gran diferència en la qualitat de vida de les persones afectades.
