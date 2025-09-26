Quan anem al psicòleg, per què ho fem?
Segons la revista de salut digital de Mapfre, Savia, gairebé la meitat de les persones que fa ús dels serveis de psicologia és per algun tema relacionat amb la feina, i al capdamunt d’aquest rànquing de problemes de salut mental, a l’àmbit laboral, s’hi ha consolidat l’estrès, a causa de les conciliacions, els acomiadaments o les exigències laborals.
L’altre gran motiu per anar a una consulta de psicologia està relacionat amb els temes emocionals, que generen moltes situacions invalidants per la persona, especialment quan s’enquista aquest malestar.
A hores d’ara estem observant uns canvis substancials en la importància que es dona a la salut mental, ja que anar al psicòleg ha deixat de ser un tema tabú i s’ha convertit en estratègic, tant per les organitzacions com per les famílies. A les empreses per la repercussió directa que té en la productivitat, i a les famílies per què la desestabilització de qualsevol dels seus membres genera malestar i trencaments en la convivència de tot el col·lectiu.
Una mostra d’aquesta naturalització que s’està vivint en l’ús dels serveis de psicologia és el fet que els grans mitjans de comunicació emeten sovint reportatges i píndoles informatives amb missatges clars i directes de quan i per què cal anar al psicòleg.
Encara recordo que, no fa pas tants anys, els psicòlegs érem la “rara avis” dels centres mèdics i de l’entorn de la salut. Quasi s’havia de dissimular l’especialitat, a les portes dels despatxos, per no generar males interpretacions ni estigmes als pacients que hi feien cap.
D’un temps ençà, els psicòlegs també estem notant que els metges de família i els psiquiatres, que han estat històricament molt biologistes en els seus diagnòstics, estan recomanant als pacients que acudeixin a psicoteràpia, ja que s’ha demostrat que l’estat de salut mental repercuteix directament en determinats funcionaments fisiològics del nostre cos.
Estem passant d’amagar el fet de visitar-se amb un psicòleg, “... Era per bojos” o “... Els meus coneguts em miraran malament”, a explicar obertament que el psicòleg que em visita és tal o tal altre professional, especialment si aquest té un reconegut prestigi.
Si bé s’ha demostrat clarament el benefici d’una teràpia psicològica davant dels trastorns mentals àmpliament classificats per l’APA i l'OMS, no cal patir cap patologia greu per visitar-se amb un psicòleg, sinó que és una forma clara i directa de voler sentir-nos millor en el nostre dia a dia i avançar cap a un major creixement personal.
I no és pas perquè el professional faci miracles en les seves sessions, sinó que amb la seva aportació d’eines i tècniques, àmpliament contrastades en l'àmbit científic, les persones aprenem a observar, afrontar i resoldre aquelles situacions que ens generen malestar, de manera que ens permet modificar, de forma voluntària, vells hàbits i conductes que ens ajudaran a sentir-nos molt millor, amb nosaltres mateixos i amb el món en general.
